Jaime de los Santos, diputado nacional del PP, en Castellón: «La renuncia de Carlos Mazón hay que enmarcarla en una campaña de odio»

--La marca PP ¿se ha visto resentida por la crisis de la dana? Mazón ha presentado esta semana su dimisión, ¿cree usted que llega tarde, debería haber tomado esta decisión antes?

La marca PP es la marca de la responsabilidad. Después de la devastación de la DANA, el Partido Popular puso siempre por delante lo que tocaba en cada momento, por y para los valencianos. Con 229 personas fallecidas, un enorme territorio completamente asolado, cientos de comercios y empresas arruinados y miles de familias desposeídas de todo y absolutamente angustiadas, había que arrimar el hombro, limpiar el barro, hacer habitables los edificios y agilizar las ayudas. En aquel momento no se podía dejar ni un resquicio a que la inestabilidad política interfiriera en el proceso de la reconstrucción. Eso es responsabilidad. ¿Tiene costes en términos de imagen? Puede ser. A veces sucede, pero, como ya le he dicho, el Partido Popular representa la política responsable. Estoy convencido de que cuando todas las piezas estén recolocadas en su sitio -y ya empieza a ocurrir-, estos últimos doce meses se verán de otra manera. Y creo que la renuncia de Carlos Mazón hay que enmarcarla en ese contexto. Y en una campaña de odio orquestada por quienes también tenían muchas responsabilidades y que no hicieron nada. Y sí, me estoy refiriendo al presidente del gobierno de España y a su delegada en la Comunitat Valenciana.

--Como diputado nacional, es usted una de las voces más críticas con las políticas de Educación e Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son sus principales líneas de trabajo en cada una de estas áreas?

Creo que nuestro sistema debe responder a los problemas educativos reales de España y no con una ley sectaria que, además de una reforma de una reforma, fue la moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; cuando los había... Problemas reales como el fracaso y el abandono escolar, los malos resultados en comprensión lectora, una formación profesional que introduzca con urgencia mejoras orientadas a la empleabilidad que acerquen la oferta y la demanda, unas universidades bien financiadas que representen la excelencia sin injerencias políticas... Y una IGUALDAD con mayúsculas que reivindique el feminismo desde el reconocimiento de las diferencias. Igualdad para que la violencia ejercida sobre las mujeres deje de ser una realidad y en el que se persiga a quienes se lucran con la prostitución de mujeres, en la mayoría de los casos víctimas de la trata.

-- Si fuera mañana ministro de educación, ¿qué cambiaría?

Lo que el presidente Feijóo hará en cuanto los españoles le den la confianza necesaria para sentarse en La Moncloa, será derogar la Lomloe y buscar un pacto con los verdaderos protagonistas del sistema de enseñanza: la comunidad educativa, es decir, docentes y expertos, alumnos y familias. La Lomloe es una ley que se tramitó en plena pandemia, sin consenso, sin diálogo y sin tener en cuenta el criterio de los expertos. Es una ley que no asegura la estabilidad del sistema educativo y que no resuelve ninguno de los problemas reales de la educación española. Ni apuesta por la calidad en las aulas, ni garantiza la libertad de las familias, ni mejora los datos de fracaso y abandono escolar, ni respalda la gratuidad de la etapa 0-3 años, ni defiende la autoridad de los docentes… Una ley que pretende el cierre de los centros de educación especial, a los que el PSOE califica de guetos; precisamente la educación que necesitan los alumnos más vulnerables del sistema.

"Nuestro sistema debe responder a los problemas educativos reales y no con una ley sectaria. La ideología debe quedar fuera de las aulas" Jaime de los Santos — Diputado nacional del PP en el Congreso de los Diputados

-- En la Comunitat, el conseller José Antonio Rovira ha dado un giro de 180 grados a las políticas educativas, con medidas como la libertad de elección de las familias, la gratuidad de la educación 0-3, entre otras, ¿son políticas exportables a nivel nacional?

Estas y otras medidas que ya he mencionado son actuaciones que resultan imprescindibles si queremos que España aborde los retos reales de una educación del siglo XXI. Y ejemplos como el de la gratuidad de la enseñanza 0-3 años para todos los niños y niñas es uno de los compromisos del presidente Feijóo.

Jaime de los Santos, en la sede del PP en Madrid. / Diego Puerta

--El PP valenciano ha propuesto cambios en las PAU, principalmente la optatividad del Valenciano, lengua cooficial, para la igualdad del estudiantado con el resto del país. ¿Qué opina usted de las políticas lingüísticas, que podrían sentar las bases a nivel nacional para Galicia, Cataluña y el País Vasco, también con lenguas cooficiales, y donde estas se potencian al máximo en las aulas y fuera?

España es un país afortunado porque tiene una lengua oficial en todo el territorio y además otras lenguas cooficiales que son una riqueza lingüística y cultural, un patrimonio inmaterial del que podemos sentirnos mucho más que orgullosos. Créame que a mí me hubiera encantado nacer en el seno de una familia donde se hablaran varias lenguas. Pero, además, le recuerdo que el Partido Popular es el único partido que defiende un verdadero bilingüismo, un bilingüismo cordial. Ya Cervantes reconocía la riqueza del valenciano, a la vez que escribía en la lengua que nos une no solo a todos los españoles sino también a millones de hispanohablantes del otro lado del Atlántico.

--También ha cambiado el currículo de Bachillerato, ampliando al franquismo la Historia de España. Usted, que es historiador, además de político, ¿qué opina? En el Congreso, criticó a la ministra Alegría por imponer currículos y manipulación del lenguaje inclusivo.

Los currículos educativos desarrollados por el Ministerio contienen una fuerte carga ideológica, que ha llevado a denostar los contenidos. Desde el Partido Popular nos hemos comprometido a que sean las Reales Academias y las sociedades científicas las que elaboraren los currículos con una sola directriz: la calidad y el rigor científico. La ideológica debe quedar fuera de las aulas. Siempre.

"En España, la extrema izquierda ya ha eclipsado a la socialdemocracia que conocemos, con Sánchez pactando con Bildu, los herederos de ETA"

--Educación e Igualdad son dos áreas con una disposición muy transversal. Y en las que, en muchos puntos, chocan con sus socios (en muchas autonomías o municipios) de Vox.

Me siento orgulloso de que el presidente Feijóo haya confiado en mí dos materias fundamentales y transversales como son la Educación y la Igualdad. Pero también soy enormemente consciente de la responsabilidad que supone. Creo en una educación que garantice la igualdad de oportunidades de todos los españoles, los que más ayuda necesitan, pero también aquellos que tienen mayores capacidades. Y creo que una igualdad real entre mujeres y hombres, reconociendo y poniendo de relieve todas nuestras diferencias. Sin olvidarme nunca de que la violencia de género, aquella perpetrada contra una mujer por el mero hecho de serlo, es una realidad que no -podemos negar, y que debemos denunciar, combatir y erradicar.

--Se define como “feminista clásico, de libro”. ¿Qué significa?

Significa que no acepto que se reinvente, se desfigure o se desvirtúe un movimiento que ya está inventado, que siempre he defendido y que ha sido fundamental para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y para la lucha por la igualdad. También para los del colectivo LGTBI. Antes que nadie, incluso antes de las manifestaciones de 1969 en Nueva York, el movimiento feminista defendía los derechos del colectivo, los míos. ¿Cómo no les voy a estar agradecido? El Gobierno de Sánchez ha dinamitado el feminismo con una ley infame como lo es la Ley Trans, según la cual cualquiera que decida declararse mujer ha de ser reconocido como tal. Sin más. Lo que representa el borrado absoluto de las mujeres. La vuelta a la casilla de salida. O peor, porque lo que ahora ha desaparecido son las reglas del juego, y ya no se sabe quién tiene derecho a qué. ¿Puede haber mayor retroceso? Las mujeres están mucho peor en España desde que Sánchez llegó al poder, por culpa de la ley trans, por la del sólo sí es sí y por los fallos en las pulseras antimaltrato entre muchas otras razones. El Gobierno que proclama que es el más feminista ha resultado ser el más nocivo para las mujeres desde que vivimos en democracia. Y no le quepa duda: el hecho de que el núcleo duro sanchista haya estado trufado a lo largo de estos años de puteros como Ábalos o babosos acosadores como Salazar tiene mucho que ver con esta carencia absoluta de sensibilidad hacia las mujeres. ¿Y mientras que hacían las mujeres del PSOE? Callar. Como Pilar Alegría que silenció la orgía del Ábalos en el parador de Teruel y que hace un par de días disfrutaba de un relajado almuerzo con el señor Salazar. Ahí está el feminismo de este gobierno.

"Las mujeres están mucho peor en España desde que Sánchez llegó al poder, por culpa de la ley trans, por la del sólo sí es sí y por los fallos en las pulseras antimaltrato entre muchas otras razones"

--En Les Corts, PP y Vox han votado por la eliminación del lenguaje inclusivo y de las comisiones LGTBI, entre otras. Son temas que venía pidiendo Vox desde hace tiempo y que ahora se formalizan. Como feminista y miembro del colectivo LGTBI, ¿qué líneas piensa que no deben cruzarse al respecto?

La propia Real Academia Española ha reconocido que el lenguaje inclusivo tiene una dimensión política y social relevante. Sin embargo, también advierte que las modificaciones lingüísticas deben respetar la estructura gramatical del castellano y no generar confusión o errores innecesarios. El sexismo lingüístico no reside en el propio sistema de la lengua, que recurre al masculino genérico de forma extendida y constatada en los corpus y bases de datos, sino en el uso que hacen de ella los hablantes. El propio Pedro Sánchez en su discurso del debate de investidura de noviembre de 2023 utilizó de forma mayoritaria -en un 83% de las veces- el masculino genérico. ¿Eso le hace un enemigo de la igualdad entre hombre y mujeres? Eso no, recuperar a Ábalos en las listas para las elecciones generales de 2023, sí. Las lenguas deben servir para unir, para comunicar. Cualquier uso que busque otro fin es interesado, pernicioso. En cuanto a la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, créame, ni un paso atrás. Ni uno solo. Ni en la Comunitat Valenciana ni en ningún rincón de España. Mientras que haya un solo ciudadano que sufra lgtbifobia, ahí estará el PP. Puede estar seguro.

El diputado popular, en el Congreso. / Mediterráneo

--¿Qué le parece el ascenso de la extrema derecha en Europa? Y, en España, ¿puede acabar eclipsando a la derecha más liberal?

El extremismo es preocupante a un lado y al otro. En España, la extrema izquierda ya ha eclipsado a la socialdemocracia tal y como la habíamos conocido hasta ahora. Tenemos un presidente del Gobierno que alienta las agresiones callejeras, por ejemplo, durante la vuelta ciclista a España y que ha elegido a Bildu como socio más querido y leal; los herederos de los asesinos de ETA. No hay otro al que haga más arrumacos en el Congreso de los Diputados. ¿Después de esto, nos alarma tanto lo que pueda suceder a la derecha? No. Solo quieren polarizar. Es la única verdad que Sánchez ha dicho desde que es presidente, que levantaría un muro. Y eso, ¿no le parece extremismo? Lo que a nosotros nos preocupan son los discursos vacíos que llaman al desorden, la falta de empatía y respeto por el de enfrente, la manipulación y el permanente cálculo político en favor del mantenimiento del poder. Y es que Alberto Núñez Feijóo no es Sánchez, el cínico y narciso Sánchez que sólo cree en sí mismo y en su conveniencia. Porque su proyecto es de estabilidad, de respeto a las instituciones y de oportunidades de futuro.

"El PP nunca coaccionará a una mujer que de forma libre haya decidido interrumpir su embarazo, pero el verdadero debate es el de la natalidad, conciliación y futuro" —

--Los debates sobre la violencia machista han sido uno de sus fuertes en sus intervenciones en el Congreso, sobre todo el último mes con el tema de las pulseras inactivas de los maltratadores. ¿Qué propone para atajar una lacra social que cuesta la vida cada año a decenas de mujeres en toda España, 25 en 2025 y a 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos?

--Hay un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Partido Popular cree en él. Por eso lo diseñó, y por eso lo ha vuelto a suscribir ahora que se acaba de renovar. El pacto se ha actualizado y ahora recoge también, por ejemplo, medidas contra la violencia vicaria, porque estamos ante un monstruo que va mutando y adoptando diferentes caras. La lacra de la violencia machista tiene raíces muy leñosas, difíciles de extirpar, y la unidad de acción es necesaria, insoslayable. Así que lo que debemos hacer para seguir avanzando en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres es, antes que nada, ser consecuentes con lo que firmamos en el Pacto de Estado. Y eso es precisamente -y lamentablemente- lo que no está haciendo el Gobierno. ¿Que por qué digo esto? Porque el Partido Socialista también ha firmado ese pacto y, sin embargo, la ministra de Igualdad ha ocultado a conciencia y por conveniencia política durante más de un año toda la información referida a los fallos de las pulseras antimaltrato. Y esa ocultación ha dejado desprotegidas a muchas mujeres y ha dado alas a sus agresores. La ministra debería haber sido cesada por dañar tan gravemente la efectividad y la credibilidad del sistema de protección de las mujeres. Y porque así lo han votado las Cortes Generales.

--Aborto, ¿sí o no? En su partido hay voces en una posición y en la otra.

Lo ha explicado perfectamente el presidente Feijóo: mientras que él sea presidente del PP nunca se coaccionará a una mujer que de forma libre haya decidido interrumpir su embarazo. Ya hay una ley que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, y todo lo demás no es más que un retroceso a 50 años atrás para meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones mientras no hacen nada por los miles de mujeres que lo que quieren es tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en mujeres prostituidas en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y poder construir una familia. El verdadero debate que España necesita es sobre natalidad, conciliación y futuro. Si queremos un país con oportunidades, debemos apoyar a quienes quieren formar una familia.

Sánchez no defiende a las mujeres: las utiliza. Las convierte en su último salvavidas político, y eso es inmoral. Mientras él se aferra a los conflictos, nosotros proponemos estabilidad, respeto y futuro. Frente a la división y la manipulación, ofrecemos un proyecto para unir y hacer avanzar a España.

Por otro lado, para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular. Y Pedro Sánchez no cuenta ni con el apoyo de sus presuntos socios; Junts acaba de decir que no volverá a votar nada con él, y el PNV y ERC ya le dijeron a la ministra en comisión que no contara con sus votos.