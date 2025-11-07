Nuevo avance para el corredor mediterráneo en Castellón: adjudicado un contrato
Esta fase de las obras es previo al cambio del ancho de vías entre Castelló y Tarragona
El tramo del corredor mediterráneo entre Castelló y Tarragona lleva más de dos años en obras, con distintas actuaciones tanto en el trazado como en las estaciones por las que discurrirá. Los trabajos se acercan cada vez más a su punto culminante, con el cambio de ancho de vía, de manera que, a partir de 2027, los trenes que circulen por esta parte del corredor lo harán con amplitud internacional.
Esto permitirá exportar mercancías y realizar viajes de pasajeros sin necesidad de cambiar de tren en la frontera francesa, ni de adaptar el material rodante.
Nuevo paso
Antes de alcanzar esa fase, prevista para finales de 2026, Adif-Alta Velocidad ha adjudicado un contrato clave previo a la transformación del trazado. Se trata del suministro y transporte de balasto —la capa de piedra que se coloca bajo las traviesas— para la implantación del ancho estándar en los tramos comprendidos entre Castelló, Vinaròs y La Boella, además del ramal que conecta con Tortosa (Tarragona).
La actuación ha sido adjudicada a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sorigué y Canteras La Ponderosa, por un importe de 2.410.498,84 euros. La colocación del balasto será el paso previo a la modificación de las vías, que implicará el corte del tráfico ferroviario durante varios meses a partir de finales de 2026.
El contrato fija dos puntos de acopio de materiales en la provincia de Castellón: Benicàssim y Benicarló, y establece un plazo de ejecución de 12 meses para completar la tarea.
