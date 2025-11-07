PortCastelló potencia la iluminación en la zona lúdica

La Autoridad Portuaria continúa reforzando la iluminación de la zona lúdica del puerto de Castellón con la instalación de nuevo alumbrado en el muelle de Costa. En concreto, se han colocado tres farolas de doce metros de altura en la zona más próxima al Casino y a la marina para iluminar el entorno del faro.

Esta actuación se suma a las diez farolas de cinco metros de longitud instaladas en hilera, paralelas al mar, en el tramo comprendido entre el faro y la torre donde se encuentran las escaleras reales, en la plaza del Mar. Un total de 13 farolas a lo largo del mar con el objetivo de dar vida a la zona, más seguridad y conformar un paseo marítimo más acogedor donde disfrutar, encontrarse y vivir la fachada marítima.

Ambas actuaciones se enmarcan en el plan de eficiencia energética en el alumbrado público del puerto de Castellón, y cuentan con una inversión total de 47.056 euros.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que el proyecto de ampliación de alumbrado en la zona lúdica del puerto “refuerza la apuesta de la Autoridad Portuaria por revitalizar la fachada marítima de Castellón, fomentando su uso como un lugar de encuentro y disfrute para todos los públicos, fortaleciendo su papel como núcleo de actividades recreativas y culturales”.

Asimismo, Ibáñez ha explicado que el fin último de la actuación es “crear un espacio más amable, atractivo y seguro tanto para los ciudadanos como para los visitantes en nuestra voluntad de transformar el puerto en un espacio más cercano y accesible reforzando nuestro compromiso por integrar el puerto en la vida de la ciudad y convertirlo en un espacio para todos”.

Plan de eficiencia energética en el alumbrado público

El proyecto supone la renovación de los equipos de alumbrado de la zona lúdica y la instalación de nuevos puntos de luz con luminaria LED, más eficiente y de menor consumo.

La iniciativa forma parte del plan de eficiencia energética en el alumbrado público del puerto de Castellón, después de que en años anteriores la Autoridad Portuaria ya renovase el alumbrado en su dársena norte. Dicho plan tiene como fin la disminución de costes del consumo energético, la mejora de las zonas con calificación energética deficitaria, el establecimiento de iluminancias medias y la telegestión punto a punto.

La nueva iluminación combina tecnología eficiente y sostenible, adaptada para resaltar la belleza del entorno, reducir el impacto ambiental y garantizar una óptima visibilidad nocturna. Este esfuerzo se alinea con el compromiso de la Autoridad Portuaria de Castellón por promover espacios urbanos que integren funcionalidad, diseño y seguridad.

Este plan se complementa, por un lado, con actuaciones recientes, como la iluminación de la fuente del Centenario y las obras de accesibilidad en diversos puntos estratégicos del puerto, y por otro lado con actuaciones futuras, como la remodelación del edificio Moruno y su entorno, la recuperación del edificio de la Comandancia para acoger el Museu de la Mar, o el proyecto para convertir los antiguos cines del muelle de Costa en un hub tecnológico.