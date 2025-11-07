Los precios de la vivienda registran en Castellón la mayor subida de la Comunitat

En paralelo al crecimiento en las ventas de inmuebles en Castellón, según los datos del tercer trimestre publicados este jueves por el Colegio de Registradores, la provincia también ve incrementarse un trimestre más el precio de la vivienda, que se sitúa en una media de 1.304 euros por metro cuadrado.

Si bien la provincia aún está lejos de los precios que alcanza la vivienda en Valencia (1.655 euros/m2) y especialmente Alicante (2.120 euros/m2), experimenta en cambio el mayor aumento en la Comunitat Valenciana con un 6,1%, frente al 4,6% que se da en Alicante y el 3% de Valencia.

Al respecto, la delegada en Castellón de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Cristina Carmona, ha manifestado: «Es evidente que el continuo aumento de las ventas está favoreciendo que los propietarios de inmuebles suban el precio aún más».

Mayor rentabilidad

Sobre todo «aumenta el coste de los alquileres porque muchos inversores continúan viendo el ladrillo como la mejor manera de obtener rentabilidad en una tormenta perfecta con otros factores como la bajada de los tipos de interés», recalca.

Sin embargo, incide en que no todas las zonas de la provincia «van al mismo ritmo». Así, «el litoral experimenta la mayor demanda, y es especialmente reseñable el caso de Castelló, donde los precios se habían mantenido estables durante unos 15 años, y el pasado año experimentaron un aumento del 10%, frente al 3% en Benicàssim, por ejemplo, de manera que ahora no se puede encontrar nada que esté por debajo de los 100.000 euros».