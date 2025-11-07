El PSPV lleva a los ayuntamientos la exigencia de elecciones autonómicas

"El Partido Socialista va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para reclamar que la palabra se le otorgue al pueblo valenciano y que se convoquen elecciones, para que se pueda decidir en democracia".

Así lo ha apuntado este viernes el síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha comparecido en la sede de los socialistas castellonenses acompañado del secretario general provincial, Samuel Falomir, y respaldado por otros cargos del partido como Rafa Simó, Merche Galí, María Jiménez, Ruth Sanz o José Luis López.

Muñoz ha señalado la "situación histórica" que atraviesa la Comunitat Valenciana y busca, con este movimiento, que la sociedad conozca la "gestión catastrófica" de la dana del pasado 29 de octubre del 2024. Los socialistas mantienen així la reivindicación del adelanto electoral a pesar de los resultados de las encuestas que darían la victoria a la derecha. "El Partido Socialista no hace un cálculo electoral, es una cuestión de legitimación y legitimidad", ha defendido el síndic.

Pendientes de Abascal

Muñoz, en esta línea, ha mantenido que "si hubiera cambio, tendría mayoría política" y ha reivindicado como "alternativa" a Diana Morant y al PSPV-PSOE. El socialista también ha afeado la "lucha de poder" que se vive estos días y ha lamentado que "el futuro de los valencianos dependa de Abascal, que representa lo peor de la política", haciendo alusión "al recismo, el recorte de derechos, la involución en libertades e, incluso, ir en contra de nuestra autonomía".

El síndic ha reivindicado además a Falomir como "el próximo presidente de la Diputación" y a Simó como "el próximo alcalde de Castelló". "Pedimos elecciones porque esto no es de Carlos Mazón, que no tiene el monopolio de la indignidad, sino que es compartida por todos los cargos del PP", ha concluido Muñoz.

Mientras, Falomir ha criticado que "el mismo día del aniversario de la dana vimos todos a Marta Barrachina aplaudiendo en esa foto", a la vez que ha reprochado que no tengan información sobre los presupuestos provinciales para el 2026. Asimismo, ha comentado la "nefasta gestión de Carrasco" o los pactos que "han saltado por el aire" con Vox en Almassora o Burriana, "porque no era un proyecto de ciudad, sino un movimiento para echar a los socialistas de la institución".