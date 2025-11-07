De amarilla a naranja: AEMET eleva el nivel de alerta en Castellón

La semana avanza en Castellón con un tiempo claramente otoñal. Tras varios días de cielos nubosos, lloviznas intermitentes y temperaturas suaves, el viento empieza a ganar protagonismo, dejando entrever un cambio de patrón más seco y agitado de cara al fin de semana.

Este viernes será una jornada de transición, con aumento progresivo de la nubosidad y posibilidad de algunas precipitaciones débiles al final del día. El viento del oeste comenzará a notarse con más fuerza, especialmente en la costa, como antesala de un sábado marcado por rachas intensas.

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha modificado la alerta amarilla que venía anunciando para este sábado en el interior norte de Castellón, elevándola a nivel naranja. Se esperan rachas de viento del noroeste de hasta 100 km/h, con el aviso en vigor desde las 08:00 hasta las 19:59 horas. El interior sur y el litoral norte de la provincia se mantienen en nivel amarillo, con rachas previstas de entre 70 y 80 km/h. Además, se suma un aviso costero por viento fuerte en el mar (fuerza 7), entre las 18:00 y las 23:59.

Este tipo de episodios de poniente seco son habituales en otoño, pero con rachas tan intensas pueden provocar complicaciones en la circulación, caída de ramas o dificultades en zonas forestales. Se recomienda seguir la evolución del viento a través de AEMET y AVAMET, y extremar la precaución durante toda la jornada del sábado.

Listado con las 10 estaciones más ventosas según la racha máxima registrada esta noche: Xert la Mola – 87 km/h Sant Mateu (lo Macarroni) – 83 km/h Xodos – 81 km/h Vilar de Canes – 68 km/h Catí – 66 km/h Rossell (les Cases del Riu) – 64 km/h La Serratella (Sant Joan Nepomucé) – 64 km/h Xert (granja El Turmell) – 63 km/h Sacañet – 62 km/h Xodos (Mas de Caixó) – 62 km/h

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: