De amarilla a naranja: AEMET eleva el nivel de alerta en Castellón
El aviso será efectivo el sábado en el interior norte de la provincia, con previsión de rachas muy intensas y riesgo en zonas expuestas.
La semana avanza en Castellón con un tiempo claramente otoñal. Tras varios días de cielos nubosos, lloviznas intermitentes y temperaturas suaves, el viento empieza a ganar protagonismo, dejando entrever un cambio de patrón más seco y agitado de cara al fin de semana.
Este viernes será una jornada de transición, con aumento progresivo de la nubosidad y posibilidad de algunas precipitaciones débiles al final del día. El viento del oeste comenzará a notarse con más fuerza, especialmente en la costa, como antesala de un sábado marcado por rachas intensas.
Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha modificado la alerta amarilla que venía anunciando para este sábado en el interior norte de Castellón, elevándola a nivel naranja. Se esperan rachas de viento del noroeste de hasta 100 km/h, con el aviso en vigor desde las 08:00 hasta las 19:59 horas. El interior sur y el litoral norte de la provincia se mantienen en nivel amarillo, con rachas previstas de entre 70 y 80 km/h. Además, se suma un aviso costero por viento fuerte en el mar (fuerza 7), entre las 18:00 y las 23:59.
Este tipo de episodios de poniente seco son habituales en otoño, pero con rachas tan intensas pueden provocar complicaciones en la circulación, caída de ramas o dificultades en zonas forestales. Se recomienda seguir la evolución del viento a través de AEMET y AVAMET, y extremar la precaución durante toda la jornada del sábado.
Listado con las 10 estaciones más ventosas según la racha máxima registrada esta noche:
- Xert la Mola – 87 km/h
- Sant Mateu (lo Macarroni) – 83 km/h
- Xodos – 81 km/h
- Vilar de Canes – 68 km/h
- Catí – 66 km/h
- Rossell (les Cases del Riu) – 64 km/h
- La Serratella (Sant Joan Nepomucé) – 64 km/h
- Xert (granja El Turmell) – 63 km/h
- Sacañet – 62 km/h
- Xodos (Mas de Caixó) – 62 km/h
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Pillan al conductor de un autobús de Castellón viendo el fútbol en pleno trayecto