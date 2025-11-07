La UJI acoge la entrega de premios de la Red de Parques Científicos Valencianos

El parque científico de la UJI, Espaitec, acogió el acto de entrega de los VII Premios rePCV, donde se reconocieron las iniciativas más destacadas en innovación empresarial y emprendimiento científico-tecnológico vinculadas a las universidades públicas valencianas.

La gala, celebrada el viernes 7 de noviembre de 2025, reunió a representantes del ámbito público, académico y empresarial de toda la Comunitat Valenciana.

El evento comenzó con la bienvenida de Juan Antonio Bertolín, director de Espaitec; Francisco Javier Sogorb, subdirector general de Avance para la Sociedad Digital y de la Inteligencia Artificial de la Generalitat Valenciana; y Pedro Carrasco, presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos.

Bertolín destacó que “es un honor daros la bienvenida desde Espaitec a esta VII edición de los Premios rePCV. Hoy celebramos no solo a las empresas premiadas, sino también lo que representan: talento, innovación valiente, compromiso con el entorno y una forma de hacer empresa con impacto, conectada con las universidades públicas valencianas”.

Sogorb subrayó el apoyo continuado de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a los proyectos impulsados por la Red, mientras que Carrasco puso en valor el papel de los parques científicos valencianos en la consolidación del ecosistema tecnológico e innovador del territorio.

Cultura de innovación y humor científico

La ceremonia incluyó la actuación de Helena González, doctora en Biomedicina y fundadora de Big Van Ciencia, quien ofreció un monólogo científico cargado de humor. A continuación, Fran Chuan, experto en cultura de la innovación y liderazgo auténtico, impartió una conferencia sobre el valor de la innovación empresarial y su influencia en el progreso de las organizaciones.

Galardones: Spin-off, Start-up y Colaboración Empresa-Universidad

El acto continuó con la entrega de los galardones, compuestos por un premio y dos accésits en cada una de las tres categorías —Spin-off, Start-up y Colaboración Empresa-Universidad— además de la nueva “Mención Especial Innovación en Eventos Climáticos”.

En la categoría Spin-off, el premio principal fue para Calpech S.L., vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante, por su tecnología que transforma residuos agrícolas en nanopartículas de hierro aplicadas a la producción de biogás, fertilizantes y soluciones de descontaminación ambiental. Recogió el galardón Esteban Pelayo, gerente del parque.

Los accésits fueron para Cebimat (Espaitec) y Celentis S.L. (Parc Científic de la Universitat de València).

En la categoría Start-up, el primer premio recayó en Arkadia Space, representada por Adelina Balan, responsable de marketing. La empresa, ubicada en Espaitec, fue reconocida por su tecnología basada en combustibles verdes de peróxido de hidrógeno, alternativa más segura y sostenible a los propelentes tradicionales.

Los accésits correspondieron a Dana Assist (Parque Científico UMH de Elche) y Hydros Power (Parque Científico de la Universidad de Alicante).

En la modalidad Colaboración Empresa-Universidad, el premio fue para Sacyr S.L., vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante, por su liderazgo internacional en la gestión del ciclo integral del agua.

Recogió el galardón Domingo Zarzo, director de Proyectos Estratégicos.

Los accésits se concedieron a Inteligencia Turística S.L. (Parc Científic de la Universitat de València) y Abervian (Espaitec).

Por último, la “Mención Especial Innovación en Eventos Climáticos” fue para Innova Grid S.L., empresa de reciente creación en Espaitec. El reconocimiento, entregado a David González, premia el desarrollo de sistemas de resiliencia digital y energía alternativa aplicados a la domótica y a infraestructuras de conectividad de respaldo.

Clausura y reconocimiento a la Red de Parques

El acto concluyó con la intervención de David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, quien destacó “el papel de los parques científicos en la transferencia de conocimiento entre la universidad y la sociedad”.

Cabedo felicitó a las empresas premiadas y subrayó la importancia de la colaboración empresa-universidad como motor de crecimiento sostenible y generador de innovación.

Red de Parques Científicos Valencianos

La Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV) está integrada por la Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV), el Parque Científico de la UMH de Elche, el Parc Científic de la Universitat de València, el Parque Científico de Alicante (UA) y Espaitec (UJI).

Su objetivo es incrementar la riqueza regional, promover la cultura de la innovación y fomentar la competitividad de las empresas asociadas o instaladas en los parques, además de impulsar la diversificación del tejido empresarial e industrial valenciano bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.