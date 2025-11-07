Vuelven los cortes de trenes a Castellón: estas son las explicaciones de Renfe

El transporte público en Castellón se verá afectado durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre debido a las restricciones en el servicio ferroviario.

Los usuarios que deseen viajar entre Castelló y Vinaròs, así como entre Vinaròs y Tortosa, deberán tener en cuenta que no podrán hacerlo por el recorrido habitual, ya que se ha habilitado un servicio alternativo de autobuses que alargará considerablemente el tiempo del trayecto.

La causa de esta incidencia está relacionada con las obras del corredor mediterráneo que se ejecutan entre Castelló y Tarragona. El plan de trabajo prevé limitaciones puntuales del servicio en determinados fines de semana, con el objetivo de acelerar la ejecución de las obras.

Servicio alternativo en autobús

El sábado 8 de noviembre habrá cinco frecuencias de autobuses entre Castelló y Vinaròs. El primer servicio saldrá de Castelló a las 8:04 horas, y el último, a las 20:10 horas.

Estos vehículos realizarán paradas en los puntos habituales —Benicàssim, OrpesaTorreblancaAlcalà de XivertBenicarló-Peñíscola y Vinaròs—, aunque al circular por carretera, el tiempo entre paradas será de unos 20 minutos, por lo que el trayecto completo durará cerca de dos horas, el doble que en tren.

Como ya ha ocurrido en otros fines de semana con la circulación interrumpida por obras, la normalidad se restablecerá el domingo a mediodía.

En la mayoría de los casos, las paradas se realizarán en las estaciones de tren, con dos excepciones:

Orpesa , donde se ubicará en la avenida del Mar, 19-21 .

, donde se ubicará en la . Torreblanca, que recogerá y dejará viajeros en la calle Zaragoza, 13.

Desde Renfe han explicado que estas modificaciones se deben a “trabajos de mejora de la infraestructura”, por lo que se ha optado por “un servicio alternativo por carretera entre Castelló y Vinaròs”.

El comunicado concluye con el mensaje: “Gracias por su comprensión y disculpen las molestias”. Aunque en el escrito de Renfe en X se indica que son los días 8 y 9 de octubre, en realidad son el 8 y 9 de noviembre, como se aprecia en los documentos incluidos en el mensaje.

Más fines de semana afectados

Renfe ha informado de que habrá nuevos cortes en la circulación de media distancia, programados para los días 29 y 30 de noviembre, 13 y 14 de diciembre, y 17 y 18 de enero de 2026.

Estas interrupciones son un anticipo del cierre total previsto a finales de 2026, cuando el tráfico ferroviario entre Castelló y Vinaròs quedará suspendido por varios meses para acometer el cambio de ancho de las vías, que deberán estar adaptadas al ancho internacional en 2027.

Otras obras en curso

El transporte alternativo por carretera también se mantiene en el tramo entre Sagunt y Zaragoza, cuya vía atraviesa varias localidades de Castellón.

En este caso, las obras mantienen interrumpido el tráfico ferroviario desde la pasada primavera, y la reapertura está prevista para el primer cuatrimestre de 2026.