Rachas de viento de 100 km/h hoy en Castellón: Emergencias recomienda retirar objetos de los balcones

El viento, concretamente las fuertes rachas de viento, van a ser las protagonistas este sábado en Castellón, al menos en lo que respecta al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta en la provincia. De esta forma, Castellón se encuentra en aviso amarillo, exceptuando la zona del interior norte, donde ahí la alerta se agudiza hasta ser naranja.

La alerta emitida por la Aemet está activa desde las 8.00 horas y no finalizará hasta la tarde, a las 20.00 horas. Durante ese tiempo, la previsión es que las rachas máximas de viento alcancen los 100 km/h, en localidades como Morella, así como se extenderá por todos los municipios de Els Ports.

Para el resto de la provincia, las rachas máximas que se prevén serán de 80 km/h con vientos de noroeste en el interior, y de 70 km/h en la costa, con una probabilidad del 40% al 70% de que se cumplan los fenómenos previstos.

A ello se le sumará también fenómenos costeros en el litoral norte, con vientos del noroeste, con intervalos de 50-60 km/h (fuerza 7).

Recomendaciones

Desde la cuenta oficial de X (antiguo Twitter) de Emergències 112CV se pide precaución ante el temporal de vientos y lanza unas recomendaciones en el ámbiente doméstico, cerrar puertas y ventanas; y retirar de los balcones y azoteas objetos que puedan caer a la vía pública, como tendederos, macetas o mobiliario.

Durante la jornada, se espera cielo nuboso en el tercio norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde y, en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Hay probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta en el tercio norte, que remitirán durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continúan sin cambios; mientras que las máximas van en descenso en el interior del tercio norte y con cambios ligeros en el resto.

¿Y el domingo qué?

Para la jornada de mañana domingo 9 de noviembre, la Aemet mantendrá algunas alertas, sobre todo en el norte de la provncia, así como en la costa, ya que el litoral norte estará amenazado por fenómenos costeros y estará activada la alerta amarilla.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: