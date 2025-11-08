Castellón lidera la presencia de coches 'ecológicos' en España, tras Madrid y Barcelona

Hace dos décadas, una de las principales decisiones al comprar un vehículo era elegir entre motor de gasolina o diésel. Los tiempos han cambiado y ahora existen nuevas alternativas más sostenibles. En los últimos años, se han popularizado los coches híbridos y eléctricos, cada vez más habituales en las calles y carreteras de Castellón.

De hecho, la provincia se sitúa entre las zonas de España con mayor proporción de vehículos "ecológicos". Según un estudio de la patronal aseguradora Unespa, Castellón es la tercera provincia con más coches eléctricos, híbridos o de gas licuado, solo superada por Madrid y Barcelona. En el extremo opuesto se encuentran Teruel y Jaén, con un 1,5%.

Los datos, actualizados a finales de 2024, revelan que uno de cada 20 vehículos en Castellón pertenece a estas modalidades, lo que equivale al 4,8% del parque móvil provincial, ligeramente por delante de Baleares (4,7%). Madrid lidera con un 9,1%, y Barcelona alcanza el 5,6%.

Castelló de la Plana, en el ‘top 10’ nacional

El informe también detalla los municipios con más implantación de vehículos sostenibles. Castelló de la Plana ocupa el sexto puesto nacional, con el 9,06% de su parque móvil. Encabezan el ranking Pozuelo de Alarcón, Sant Cugat del Vallès, Madrid, Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid.

Carlos Tena, responsable de la correduría Ujiseguros, confirma esta tendencia: “Cada vez se ven más matriculaciones de modelos eléctricos, sobre todo de marcas como Toyota”. En cuanto al seguro, explica que “hay pocas diferencias con los vehículos de combustión, salvo coberturas adicionales como el cargador doméstico”. Lo que más influye en el precio, añade, “es la antigüedad del coche; cuanto más viejo, más averías y mayor prima”.

Motivos del auge

Entre las razones que explican el auge de los coches sostenibles destacan las limitaciones de circulación implantadas en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que no afectan a los eléctricos. En Castelló, las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) están a punto de concluir, y se prevé su entrada en vigor en los próximos meses. No habrá vetos generales, aunque sí restricciones puntuales en episodios de alta contaminación.

También influyen otros factores: las flotas de alquiler en zonas turísticas, el uso de vehículos no contaminantes en empresas, y el mayor poder adquisitivo de quienes pueden permitirse modelos eléctricos, aún más caros que los de combustión.

A nivel nacional, Unespa detecta un aumento del 21% en los coches ecológicos durante 2024, una tendencia que continuará. En Castellón, hasta octubre, las matriculaciones de gasolina cayeron un 18%, y las de diésel un 4,27%. Por el contrario, los vehículos electrificados sumaron 5.389 unidades, lo que supone el 57,7% del mercado, con un crecimiento del 50% interanual.

Desafíos: precio y puntos de recarga

Pese al avance, la mayoría de coches en circulación sigue siendo de combustión. Europa lidera la descarbonización mundial, aunque la adopción de eléctricos es desigual. Noruega ya matricula más vehículos eléctricos puros que de gasolina, mientras que en España representan solo el 17,2% del total, según la patronal Anfac.

Uno de los principales frenos sigue siendo la infraestructura de recarga. El Barómetro de la Electromovilidad de Anfac indica que Castellón dispone de 819 puntos de carga, aunque algunos no están operativos y el 75% tiene una potencia inferior a 22 kilovatios, lo que alarga los tiempos de carga. El informe advierte que este es “un punto crítico para el despliegue del vehículo eléctrico como opción de uso cotidiano”.