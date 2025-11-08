La Diputación fomenta el aprendizaje musical con la concesión de ayudas a 58 Escuelas de Música de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón fomenta el aprendizaje musical con la concesión de ayudas a 58 Escuelas de Música de la provincia y garantizar, de este modo, la continuidad de las bandas de música en los 135 pueblos de Castellón.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachinaha puesto en valor estas ayudas, ya que “permiten mantener viva una tradición que es parte esencial de nuestra identidad colectiva”.

“Castellón es una tierra de música y de músicos y queremos que todos los municipios tengan la oportunidad de disfrutar y formar nuevos músicos para que los instrumentos no dejen de sonar en una tierra con una tradición musical muy importante”, ha resaltado la presidenta.

La música es cultura, educación y tradición. Y, con estas ayudas, la institución provincial no solo apoya a 58 escuelas, sino que impulsa el talento de cientos de jóvenes que serán el futuro de las bandas de música y de la vida cultural de los municipios castellonenses. “Queremos que en Castellón la música siga sonando fuerte y las escuelas de música son el primer paso para formar a los músicos del mañana”, ha destacado la dirigente provincial.

Al respecto, la presidenta provincial ha hecho hincapié en que “invertir en música es intervenir en el futuro, porque cada alumno que aprenda a tocar un instrumento mantiene viva la pasión y el espíritu de nuestras tradiciones”. Así, las ayudas concedidas suman 200.000 euros y están dirigidas a 58 escuelas de música de la provincia vinculadas a una sociedad musical.

“Son muchos los jóvenes que están aprendiendo música en sus localidades gracias a estas ayudas de la Diputación y entendemos que vale la pena seguir promocionando una de nuestras principales tradiciones para que cada vez se sumen más jóvenes en torno al aprendizaje musical y acaben tocando un instrumento en la banda de música de su pueblo”, ha resaltado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha destacado la labor que realizan los profesores, músicos, familias y sociedades musicales de Castellón, subrayando su papel fundamental en la formación de nuevas generaciones de músicos y en la continuidad de nuestra tradición musical. “Con su pasión y compromiso por la música aseguran el relevo generacional en nuestras bandas”, ha señalado Alejandro Clausell.

Y es que las bandas de música son uno de los grandes latidos que marcan el ritmo de las calles y los actos de las fiestas que se celebran en cada rincón de Castellón. “Tienen un papel fundamental en la vida cultural de la provincia, un motor cultural que va más allá del escenario”, ha subrayado el diputado de Cultura.

Ahí el compromiso de la Diputación de Castellón por continuar respaldando actividades, proyectos musicales y certámenes, garantizando que todas las sociedades musicales dispongan de los recursos necesario para seguir creciendo y acercando la música a todos los rincones de la provincia de Castellón.

De este modo, cabe resaltar que la institución provincial ha destinado una inversión de más de 21.000 euros para hacer posible, un año más, la celebración de los encuentros comarcales ‘Trobades de Bandes’.

A través de un convenio de colaboración, la Diputación de Castellón ha apoyado económicamente a los seis municipios que este año han acogido las diferentes jornadas, contribuyendo así a la organización y difusión de estos eventos culturales que ponen en valor el talento castellonense.