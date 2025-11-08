Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa de autobuses investiga al conductor de Castellón grabado viendo el fútbol en pleno servicio

La operadora de la línea entre Castelló y Vila-real activa el protocolo para determinar posibles sanciones

Pillan al conductor de un autobús de Castellón viendo el fútbol mientras conduce

MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La empresa de transporte de pasajeros por carretera encargada de prestar el servicio de la línea de autobús entre Castelló y Vila-real ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles sanciones después de que los usuarios grabaran el pasado martes a un conductor visionando el partido del Real Madrid en pleno trayecto.

Así lo han explicado a Mediterráneo fuentes de la compañía a raíz de la publicación del vídeo facilitado por los propios usuarios. La firma ha detallado que, en estos momentos, se están realizando las averiguaciones oportunas tras ser conocedores de estos hechos.

Seguir la normativa

Una vez se esclarezcan los detalles, según indican, se procederá a seguir el protocolo existente ante casos de este tipo, en base a la normativa laboral vigente, para aplicar la sanción oportuna. Han incidido en que se sancionará esta conducta como corresponda.

Como recogió este diario, los hechos tuvieron lugar este martes en un vehículo de la ruta que une la capital de la Plana y Vila-real. Fueron los propios usuarios que viajaban a bordo, que eran alrededor de una quincena según indicaron, quienes grabaron con su teléfono al conductor reproduciendo con un dispositivo móvil apoyado sobre el cuadro de mandos del vehículo el encuentro futbolístico de Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. De hecho, en el vídeo, que acompaña a esta información, se puede escuchar incluso los comentarios del partido.

TEMAS

