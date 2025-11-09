Afanias Castellón: «Es necesario insertar a más personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral»

El 3 de noviembre de 1965 se fundó Afanias Castellón. ¿Cómo fueron los primeros años?

Hasta 1975 los esfuerzos se dirigieron al cuidado y la educación de esos niños y niñas que no tienen cabida en la escuela ordinaria y tampoco alternativa. Se fundó el Consejo Escolar Primario Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y Afanias de Castellón funcionó en unidades dependientes de dicho Consejo en el sótano del Hospital Provincial, en dos chalets alquilados y en locales cedidos en las Carmelitas en Castelló y otros lugares de la provincia.

¿Cuál ha sido la evolución en estos 60 años?

El esfuerzo de todos los que forman parte de Afanias, los avances legislativos, la concienciación de las administraciones y la integración en Europa, con la aproximación a un concepto más amplio de Estado del Bienestar, permitieron culminar en 2007 el Complejo Socioeducativo Afanias de Castellón, donde se asumen los servicios anteriores y otros nuevos. Cambió el marco físico, en calidad y dignidad, y la nomenclatura, que es mucho más que eso, de personas discapacitadas a personas con discapacidad, diversidad funcional o capacidades diferentes. Los retos actuales suponen que familias, profesionales, administraciones y entornos sociales asuman el protagonismo ya que las expectativas y las complejidades de gestión necesitan adaptaciones. Sin reflexiones ni reformas no podrá llegarse al objetivo final de nuestra misión: «La inclusión de la persona con discapacidad intelectual, desde el compromiso ético, con apoyos y oportunidades tanto para estas personas como para sus familias». En 60 años hemos crecido en todos los sentidos, pero, sobre todo, en el número de personas atendidas, trabajadores, socios, voluntarios y colaboradores; nada tendría sentido sin las personas que sustentan esta organización, que no ha caminado sola, ha impulsado y participado en los movimientos asociativos de la Comunitat y a nivel nacional, siempre para servir a las personas con discapacidad y sus familias.

¿Qué balance hace de sus 10 años como presidente?

Se han ampliado plazas en todos los servicios. Se firmó un convenio de cesión del Centro Ocupacional en Penyeta Roja, que pertenece a la Diputación, donde tenemos 80 plazas. Ello nos permitió liberar espacio en nuestras instalaciones de la cuadra Portolés, donde tenemos la Residencia en la que atendemos a 36 personas, el Centro Ocupacional al que asisten 20 personas, 3 viviendas tuteladas --una en el centro de Castelló-- donde residen 21 personas, un centro de día donde se atiende a 40 personas, y 2 centros de atención temprana a los que asisten 201 niños y niñas y sus familias. En resumen, atendemos a más de 400 personas con discapacidad intelectual y sus familias.

¿La sociedad ve de otra manera a las personas con discapacidad?

Está más sensibilizada y ahora son mucho más visibles, realizan actividades de todo tipo, ocio, trabajos, etc. Pero es necesario que más personas se puedan integrar en el mundo laboral para que puedan ser independientes. Aquí queda camino por recorrer, concienciar a las empresas para que les contraten.

¿Hacen las administraciones lo suficiente?

La autonómica es la que a través de conciertos firmados anualmente contribuye económicamente al mantenimiento de la actividad. Si bien existen numerosas gestiones administrativas que suponen un trabajo para el que se requiere personal en administración. Para firmar estos conciertos, hemos de cumplir muchas condiciones, planes de igualdad, auditar nuestras cuentas, suscribir préstamos que nos financien..., como cualquier otra empresa. Se agradecería que se nos eximiera de tanta burocracia.

¿Cómo se puede fomentar la incorporación al trabajo de personas con discapacidad intelectual?

Con ventajas para las empresas, como bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social y/o subvenciones directas por contratar a estas personas. Ya existe una ley que obliga a las empresas con una plantilla de más de 50 trabajadores a incorporar un 2% de personas con discapacidad. Lamentablemente hay empresas que lo incumplen.

¿Cómo celebran el aniversario?

Organizaremos un año de actos como el reciente concierto lírico en el Auditori, con una magnífica acogida, o el evento del 3 de noviembre en el que la alcaldesa descubrió una placa conmemorativa. Tenemos otros actos previstos para la primavera de 2026, ciclos de conferencias, exposiciones, y una cena solidaria a finales de octubre de 2026.

¿Qué retos se presentan ahora?

En lo económico, procurar que la administración adapte los precios de los conciertos a los gastos reales de la Asociación, y que se pueda garantizar por ley los incrementos anuales de los conciertos, al menos con el IPC anual. En la prestación de nuestros servicios, poder insertar a más personas en el mundo laboral, para que las personas con discapacidad intelectual tengan un proyecto de vida independiente.

¿Qué proyectos tienen?

Seguir ofreciendo la atención a nuestras personas usuarias y familias, con la calidad y dedicación actual, y que a través de los conciertos con la administración autonómica se garantice el pago de todos los gastos, en especial los salarios de las 160 personas que trabajan para Afanias Castellón, sin demoras. A largo plazo, poder disponer de una residencia para personas de más de 65 años con discapacidad intelectual, ya que, en algunos casos, estas personas deben acudir a un centro de tercera edad, donde no se pueden atender sus necesidades. Actualmente no existe ningún centro de este tipo en toda la Comunitat.

¿Cuál es la situación económica de la Asociación en este momento?

Estamos atendiendo las obligaciones contraídas (salarios, Seguridad Social, proveedores), pero a pesar de encontrarnos en una situación más favorable que en épocas anteriores, todavía necesita mejorar. Tenemos un endeudamiento bastante alto, heredado de periodos anteriores donde la financiación de los servicios era muy deficitaria. Seguimos reivindicando que la financiación se adapte a los costes reales que supone la prestación de los servicios, tal y como se están realizando. Necesitamos que se siga manteniendo la forma de pago que tenemos en la actualidad e incluso se mejore, estudiando la posibilidad de que la administración anticipe el coste de los servicios y/o se haga cargo del pago de los salarios, mediante la formula del pago delegado (como se hace en Educación). Esto evitaría el tener que endeudarse para mantener los servicios hasta que la administración pague.