El ahorro anual entre súpers en Castellón rebasa en 600 € a la media nacional

La economía doméstica de los 264.200 hogares de Castellón sigue viviendo al límite cada día. Son cinco meses consecutivos en los que la provincia es líder de toda España en incremento del IPC -el nuevo dato de octubre se publicará el 14 de noviembre- y ahora, un nuevo estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da unas claves para aliviar parte de esa asfixia. El informe concluye que en la provincia cada familia puede ahorrar hasta algo más de 600 euros al año, superior incluso que la media nacional, en función del establecimiento donde compra la cesta más básica de alimentación y bebidas.

Así, un hogar español medio -de 2,6 miembros, según la OCU- gasta a lo largo del año 6.259 euros (lo que implica 521 euros al mes en alimentos y unos 130 euros a la semana). La asociación de consumidores apunta que, a fecha de hoy, es posible rebajar ese gasto en 1.132 euros al año en España; y si se hace ese gasto en Castellón, todavía más (hasta 628 más), pues se pueden llegar a ahorrar en función de dónde se realiza hasta 1.760 euros.

Balance de los municipios que aparecen en el informe

Bajando a los municipios, el informe elaborado a partir de comparativa de los principales supermercados e hipermercados, cita por ejemplo la ciudad de Vila-real. Allí, el desembolso en un año realizando la cesta de la compra básica es de 6.012,58 euros y la cantidad que se puede ahorrar según si se compra en la tienda más cara y en la más barata de la ciudad es de 282 euros.

En Castelló capital, el gasto anual de las familias en alimentación es algo mayor, de 6.087 euros; pero en este caso, la diferencia de adquirir los productos de la lista de un súper a otro puede suponer economizar hasta 1.760 euros si se va sumando el cómputo de 12 meses.

Carros de la compra en un supermercado. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

¿Y en el resto de spaña?

En algunas ciudades los ahorros posibles son mucho mayores. «Si vives en Madrid, la diferencia entre el supermercado más caro y el más barato sería de 4.270 euros anuales (un 78% del coste de la cesta), seguidas por Alcobendas y Majadahonda (3.960 euros). En Las Palmas de Gran Canaria, León, Gijón yVigo los ahorros se sitúan entre 1.900 y 2.000 euros. Barcelona se queda un peldaño más abajo (1.804 euros anuales), un 32% de ahorro», según se apunta en el informe.

Por el contrario, en Roquetas de Mar apenas se ahorran 241,87 euros y un 4%, seguida de Lepe y Ciudad Real (ambas con un 4% y 255,84 y 262,01 euros, respectivamente). Con un 5% está Vila-real, Ponferrada, Calvià, Orense y Segovia.

Imagen de fruta y verdura para una alimentación saludable. / Mediterráneo

La delegada de la OCU para la Comunitat, Silvia Huerta, corrobora las dificultades de los hogares de Castellón para llegar a fin de mes «y seguir una dieta completamente saludable, pues según el estudio anual de supermercados y el Observatorio de Precios mensual los precios de la cesta de la compra siguen subiendo y, aunque no tan rápido como en otros ejercicios, lo cierto es que llevamos cuatro años encadenando importantes subidas, desde el año 2022: un incremento acumulado de precios del 37%».

«Productos como el aceite de oliva han bajado un 53% pero aún son un 57% más caros que hace cuatro años» Silvia Huerta — Portavoz de la OCU en la Comunitat Valenciana

Todas las cadenas, según el estudio del 2025, han aumentado sus precios, «un 3% de media, algo por encima del IPC general, que ha quedado en un 2,3%». Llama la atención que está afectando más si cabe a «familias con menos recursos económicos» y es porque «el principal culpable de estos ascenso no son productos envasados, sino los frescos: frutas y verduras (un 8,2% más caras en el último año), carnes (7% más) y pescados (un notable 34%)».

Del café al aceite

Los productos que más suben de precio. / Mediterráneo/ OCU

Según la OCU, los castellonenses han visto cómo las marcas blancas han subido una media del 1,5%; y las líderes algo menos, un 0,3%. «Pero en general un 61% de los productos han subido de precio. El café un 54%, seguido de plátanos 35%, limones 33%, chocolate un 28,8% y los huevos, ojo con ellos: desde el 2021 hasta ahora han subido un 137% los de tamaño M y los de L un 119%».

Respecto al problema de los huevos, «puede venir por el aumento de precio de origen, el brote de gripe aviar en EEUU y el margen de los intermediarios. Ha golpeado la economía española porque huevos son de primera necesidad y se usan para usar múltiples comidas y había supuesto un sustituto -como proteína- frente a la carne y pescado, que habían elevado su precios».

Para Huerta, además, «hay productos, como el aceite de oliva, que bajan en 2025 (un 53%) pero aún son más caros que en el 2021 (57%)».

Los productos que más se han abaratado en el último año, pero aún tienen un precio elevado. / Mediterráneo/ OCU

Una de las propuestas que lanza la experta en Consumo para salir de este atolladero es «extender la rebaja del IVA y ampliarla a la carne y pescado». Y añade: «Debido al aumento en la cesta de la compra las cadenas realizan cada vez más ofertas y el consumidor también las aprovecha, es una tendencia alcista. Ahora sí se mira mucho el precio, que varía según la marca o la pronta caducidad».