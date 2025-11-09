Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia

En tiempos difíciles para el mercado inmobiliario, cuando en Castellón es realmente complicado encontrar una vivienda asequible e incluso se alquilan habitaciones ya no solo para estudiantes sino también para familias, existe otra oferta paralela de fincas millonarias, casas señoriales, muchas de ellas con historia, que se dirigen a otro segmento y que podría configurarse como el lujo rural.

El valor de la vida apacible o la oportunidad de comprar una aldea abandonada para reconvertirla en un complejo turístico son tendencias que conviven en la actualidad en Castellón. Pueden verse anuncios de fincas a la venta donde poner en práctica una comuniad de ecoaldea, símbolo de vida sostenible y en contacto con la naturaleza, aunque, eso sí, se precisa una financiación importante.

El mercado oferta fincas singulares «para vivir en paz» cerca del mar, con cueva, cabañas y salas de reuniones. / Mediterráneo/ Aldeas abandonadas

Inmobiliarias especializadas en este segmento, como Aldeas abandonadas, explican a Mediterráneo qué se cuece en Castellón a través de algunos ejemplos que tienen a la venta en su web y fuera de ella -dado que no se expone todo por confidencialidad y evitar movimientos okupas-. Actualmente, desvelan una treintena de este tipo de propiedades rurales más exclusivas -unas próximas a la costa y otras más al interior- entre casas señoriales, bodegas, fincas y hasta un par de aldeas ya listas para asentarse, o parcelas donde construir ecoaldeas.

«Vender una aldea completa es un proceso muy complejo, porque estamos hablando de muchas edificaciones y terreno de gran extensión alrededor. En ocasiones son herencias. Es importante tener todos los papeles en regla. En cualquier caso, en la provincia sí hay dos disponibles en buen estado y para escriturar, de un día para otro: una de 600.000 y otra de 1,5 millones de euros», relata la agente experta Elvira Fafián.

El modelo de aldea a la venta en Castellón, apunta, «no es como el de Galicia, por ejemplo. Ni como en Burgos, donde hace un año vendimos una aldea abandonada a una pareja holandesa para un proyecto de ecoaldea: recuperan las viviendas para uso residencial y turístico, e implementan cultivos ecológicos y sostenibles».

Precios más caros

¿Y qué ocurre en la provincia de Castellón? Pues que sí está detectando que hay interés de parejas jóvenes por llevar a cabo proyectos de ecoaldeas sostenibles o incluso de varios grupos de jóvenes, pero les falta disponer de toda la inversión necesaria para el proyecto o establecerse como cooperativa para la adquisición, etc. Y es que las aldeas en ocasiones las forman varias casas y no se pueden escriturar cada una de forma independiente, sino que se hace a una persona o empresa jurídica. Es una transacción más compleja. Y en la provincia, además, son precios elevados si se compara con otras zonas de España, según detallan fuentes del sector.

Se venden terrenos en el interior de Castellón «con potencial de ecoaldea para 24 viviendas sostenibles». / Mediterráneo / Aldeas abandonadas

«En otras zonas del país hemos vendido aldeas para establecer complejos turísticos de casas burbuja, en árboles, etc. Hay precios más baratos en Soria, Burgos, Galicia, Teruel, etc. Pero aquí son propiedades extensas y más caras -de herencias, promotores turísticos-, y lo que se formaliza es más para un perfil de inversor extranjero», indican desde la empresa.

Otra tendencia que se aprecia es el interés de propietarios de este tipo de edificaciones de alto estanding ubicadas en Castellón que se están lanzando más que nunca a venderlas. Muchos compraron a bajo precio y ahora están decididos a mejorar su inversión, «pues pueden conseguir incluso el triple». Hay quien vende para irse a vivir a otras zonas de España donde vuelven a adquirir propiedades similares, pero mucho más baratas, y aún les queda patrimonio.

Según la consultora, la provincia de Castellón «es una zona de precios al alza y ya de ciertos importes importantes, a partir de 200.000- 300.000 euros, e incluso algún conjunto de varias edificaciones rurales sobre los 2,1 millones; y también hay alguna finca rústica con terrenos urbanizable o en ruinas desde 35.000 y 90.000 euros» . Por ahora, quien se interesa por esta oferta peculiar es, sobre todo, «en un 65% inversores y profesionales, muchos con la idea de lanzar un negocio de turismo en una propiedad con encanto y vivir también allí de forma paralela».

Curosidades: la propiedad más cara, por 2,1 millones de euros La aldea más cara en Castellón se vende por 1,2 millones de euros. Cuenta con 300 hectáreas, varias edificaciones y servicios como una pista de básquet, de fútbol de tierra, minigolf, piscina con spa y hasta circuito BTT. La finca dispone de pozos y fuentes propias con capacidad de 60.000 litros de agua al día.

Coworking, teletrabajo y turismo

En general, quien se plantea comprar alguna de estas propiedades de Castellón, «tiene motivaciones muy diversas: un gran porcentaje piensa en establecer un hotel o incluso como espacio rural de teletrabajo y de coworking; o un 30% darle un uso propio exclusivamente residencial . Todos aprecian el buen clima», detalla Fafián. De los últimos 30 años recuerda operaciones castellonenses como «la venta de una bodega familiar, el negocio y la casa, a una pareja, por 200.000 euros».

Las construcciones en plena naturaleza son buscadas por comunidades jóvenes. / Mediterráneo

El mundo inmobiliario del lujo rural en Castellón cuenta con aldeas a la venta por 600.000 euros y otras que alcanzan los 1,5 millones. ¿Cómo son? «Es un modelo distinto. Son varias edificaciones, con tierras, y en buen estado para entrar a vivir e incluso alguno enfocada ya para negocio, por su distribución», explica Elvira. «Son propiedades de grandes dimensiones y con mucho terreno, no son baratas», añade. El perfil del comprador y de las personas que muestran más interés es internacional: «desde holandeses, americanos, alemanes o algún japonés, que encuentran en España lo que no pueden tener en su país».

Y Castellón lo cumple, según destaca Fafián: buen clima (lo prioritario) y comunicaciones, sin estar alejado de grandes ciudades». De todo el mapa, el valor aumenta a más proximidad de la costa, y del propio inmueble. «Cuanto más cerca de la playa vamos, más caro es. Y de cara al interior, buscan una bodega familiar o tierras de cultivo con casa. Muchos adquieren para vivir más que para negocio y en algunos casos es mixto», agrega.

El lujo rural es una de las tendencias inmobiliarias con interés de extranjeros. / Mediterráneo / Aldeas abandonadas

Lugares con encanto

«Castellón está dando mucho juego a la hora de comprar -concluye-. Cuenta con una gran diversidad de propiedades -en su caso gestionan una treintena-: desde complejos enteros a casas familiares con terreno, un par de aldeas grandes (con cuevas y elementos con historia) e incluso terrenos para construir ecoaldeas, masías, etc. Cualquier edificación con historia, y más si tienen escudo-, llama mucho la atención. Tenemos ejemplos de esta tipología y envergadura en la comarca de Els Ports de ejemplos de casas señoriales con escudo familiar que estamos vendiendo».