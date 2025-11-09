Compromís condemna que Mazón se’n va deixant un sector ceràmic "més dèbil" i sense la seua fira de referència
La coalició es compromet a recuperar una fira pròpia i una política industrial que torne a posar la ceràmica al centre de l’economia valenciana
Compromís ha denunciat que el hasta ahora president de la Generalitat, Carlos Mazón, deixa darrere seu un govern que "ha abandonat" el sector ceràmic i "ha permés" la desaparició de Cevisama com a fira pròpia, un fet que suposa, segons la coalició, una "pèrdua irreparable per a la indústria clau de les comarques de Castelló".
El diputat autonòmic de Compromís, Vicent Granel, ha assegurat que “Mazón se’n va deixant el sector ceràmic més dèbil i sense una aposta clara pel futur”. En aquest sentit, ha advertit que “convertir Cevisama en un simple apartat dins de la fira Hàbitat és condemnar la nostra indústria a perdre presència i projecció internacional. Castelló mereix un president que defense la ceràmica”.
Granel ha recordat que la decisió d’integrar Cevisama dins d’una altra fira ha generat rebuig entre les empreses del sector, perquè la desaparició de Cevisama deixa aquestes empreses sense un espai propi per mostrar les seues innovacions, fet que les ha obligat a buscar alternatives en l’exterior per compensar la pèrdua de visibilitat al mercat nacional.
"Un sector clau"
Davant d’això, el diputat ha defensat que “amb Compromís al Govern de la Generalitat tornarem a defensar i treballar per impulsar un sector clau per als nostres pobles”.
Per la seua part, el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha denunciat “el clamorós silenci de la presidenta de la Diputació davant aquesta agressió al principal motor econòmic de la província”.
“Barrachina ha callat i continua callant mentre Mazón se’n va deixant la ceràmica sense la seua fira i sense futur. Els pobles de Castelló necessiten institucions que alcen la veu, no que miren cap a un altre costat”, ha afirmat.
