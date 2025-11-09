Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años

El torero de plata José Emilio Ibáñez García, conocido como Josele, ha fallecido esta madrugada en Castellón a los 55 años después de no superar una dura enfermedad que le fue diagnosticada esta pasada Feria de la Magdalena y de la que fue intervenido de urgencia.

Josele, muy querido y respetado por profesionales y aficionados de Castellón, se cortó la coleta en la Feria de la Magdalena de 2024 cuando actuaba a las órdenes de Paco Ramos, torero al que mostró su fidelidad en los últimos años, la tarde en que el torero de Onda toreó mano a mano con Borja Jiménez frente a toros de Victorino Martín.

Escuela Taurina de Castellón

Josele fue becerrista pero no llegó a debutar con picadores, ingresando en las filas de plata en el año 1996 coincidiendo con la creación de la Escuela Taurina de Castellón. Toreó con prácticamente todos los toreros y novilleros de Castellón de los últimos años como Abel Valls, Diego Lleonart, Paco Ramos o Varea, entre otros, además de ir a las órdenes de Juan Mora o Román. Estuvo 28 temporadas en activo como banderillero.

Su muerte ha causado un tremendo impacto entre la afición taurina de castellonense, que llora la partida de este buen torero de plata.