El galimatías de las ‘apps’ para ahorrar: dos expertos de Castellón dan las claves

Dos profesionales de Castellón ligados al Consumo exponen a Mediterráneo sus claves para ahorrar ante la escalada de la inflación, y más en vistas a una de las épocas de más gasto del año como es la Navidad. A las campañas especiales de descuento que se avecinan en las próximas semanas, como el Single’s Day (11 de noviembre) o el Black Friday (28 noviembre), se han hecho habituales las promociones todo el año e incluso el uso de la Inteligencia Artificial como asesor para llenar la cesta de la compra.

La nueva aplicación ayuda a gestionar el ahorro. / Mediterráneo

Si antaño empezó todo con los 2x1 o 2ª unidad al 70% en los supermercados e hipermercados se han ido sumando un sinfín de nuevas estrategias: regalos directos con la tarjeta o app, cupones descuento por compras acumuladas, ofertas exclusivas solo en su web, rebajas en gasolina o alimentos de pronta caducidad al -30% más baratos (carnes, comidas preparadas, yogures...). Manejarse puede ser un engorro, pero se nota en el bolsillo. Ir de rebajas en la alimentación interesa casi tanto o más que la moda, más tirada de precio.

Mapi Amela, CEO del blog de ahorradoras: "Podemos subir los tíquets al ChatGPT"

Mapi Amela. / Mediterráneo

Mapi Amela, natural de Morella y residente en Vinaròs, es CEO del blog Ahorradoras y Club de Inversoras valora que «la subida de la cesta de la compra se nota mucho, sobre todo en familias con hijos o con presupuestos ajustados». Así, añade, «de cara a Navidad, época de más gasto, conviene anticiparse para aprovechar ofertas y hacer una lista realista de lo que se necesitará: regalos, comida, desplazamientos, … y fijar un presupuesto cerrado. También ayuda usar comparadores, revisar qué puede hacerse de forma más casera o reutilizar decoraciones. Y no dejarse llevar por la presión del ‘todo el mundo compra’: ahorrar no es renunciar, es comprar inteligentemente».

«La misma app del banco te permite categorizar gastos y las de los supermercados te llevan un registro de las compras que haces (y puedes ver los cupones) y hasta descargar esos tíquets. Y ahí va la tercera solución: si subes a ChatGPT los tíquets puedes pedirle saber en qué gastas más y hasta donde podrías encontrarlo más barato».

Lluís Callarisa, docente de la UJI: "Se ha normalizado el uso de las apps para ahorrar y planificar compras"

Lluís Callarisa. / Mediterráneo

Lluís Callarisa, profesor de Administración de Empresas y Markéting de la Universitat Jaume I (UJI), analiza que «hay productos que, respecto al 2021, cuestan ahora un 30, 40 o 50% más: como el cacao, el café o el aceite». Y añade que los castellonenses y el resto de residentes de la Comunitat, «destinan ya un 15,7% de su presupuesto familiar a alimentación»., lo cual es bastante.

En su opinión, está normalizado el uso de apps en el teléfono móvil para ahorrar pero también para ayudar a planificar compras, «y el 67% de valencianos las utiliza», según un estudio de la Universitat de València. La OCU lo ha analizado y cifra el ahorro para una familia de cuatro miembros usando estas apps de 300 a 500 euros. «Webs como tiendeo o chollómetro localizan ofertas concretas que pueden ayudar si se necesita ese producto puntual. Y luego están las apps contra el desperdicio alimentario, como Too Good to go, que posiblita ahorrar -hasta 670 euros al año, según sus impulsores-», detalla. Callarisa aconseja usar las apps, llevar siempre los cupones físicos y, de cara al Gobierno, ve clave «deflactar el IRPF (ajustar los tramos del impuesto a la inflación para que una subida de sueldo por la inflación no lleve a pagar más impuestos)».