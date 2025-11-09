Presentan en Madrid la Vuelta Vertical a vela, que cuenta los días para zarpar desde Castellón

Vuelta Vertical, la expedición inédita y con sello español que va a dar la vuelta al mundo a vela uniendo los dos polos, cuenta ya hacia atrás los días para su arranque desde el puerto de Castellón. El próximo sábado, 15 de noviembre, a las 13:00 horas, está previsto que el velero Alegría Marineros zarpe desde la ciudad, capitaneado por la castellonense Paula Gonzalvo y el madrileño Pedro Jiménez. Todos los datos de esta expedición eran presentados este fin de semana en una fiesta celebrada en la sala Copérnico de Madrid.

“Es maravilloso ver esta sala llena”, señalaba Paula a un público desde el que un asistente respondía después: “Nos habéis engorilado a todos”. “Es ver un sueño hecho realidad”, confesaba Pedro, a apenas siete días del comienzo de su aventura en Castellón. Tendrán por delante 65.000 kilómetros de navegación, que equivalen casi a dar una vuelta y media alrededor de la tierra; y seguirán una ruta inédita, que va desde el meridiano 0º al 180º, es decir, desde el Ártico hasta la Antártida. Pasarán por el ecuador del planeta en dos ocasiones, en una expedición que mezcla la aventura, el reto y la investigación científica. Ello incluye una acción, denominada Aula Oceánica, que ofrece conectar directamente las aulas escolares con la Vuelta Vertical y su trabajo de prospección ambiental.

“Un regalo” para la ciencia

Respecto a esa faceta investigadora, César Bordehorde, de la Universidad de Alicante, señalaba que “la expedición es un regalo para la ciencia”. Entre otras cosas, se llevará a cabo una recogida de muestras de la biodiversidad marina a través del denominado ADN ambiental. Como ha explicado Bordehorde, se podrá detectar el paso de cualquier animal en los últimos días en cualquier agua por la que naveguen por los restos de ADN que haya dejado. Un complejo sistema de sondas fisicoquímicas y un potente ordenador en un “camarote de la ciencia” permitirán el correcto tratamiento de todo lo que se obtenga.

Además, se harán análisis de la presencia de microplásticos en aguas polares o registrarán el ruido submarino y distintos parámetros de los océanos. Una labor que cuenta con el respaldo de instituciones académicas de gran prestigio, además de la propia Universidad de Alicante, como son el Instituto Multidisciplinar Ramón Margalef, UCN, Década de los Océanos de la ONU o True World.

Seguimiento on line y un futuro documental

Toda esta expedición podrá ser seguida online, a través de la web vueltavertical.com y de YouTube, con la retransmisión de varias cámaras en la cubierta del velero Alegría Marineros. El público podrá vivir la experiencia de las guardias en solitario de seis horas, y las maniobras ante las tormentas y los icebergs, como si se encontrase a bordo de la embarcación.

Además, y como también se contaba en la sala Copérnico, se prepara un documental sobre la navegación, que aspira a llegar a las principales plataformas. David Ávila, un “enamorado del proyecto y de sus capitanes”, como él mismo se ha definido, trabaja ya para contar “desde el minuto cero” todo lo que dé de sí esta expedición única.

Dos capitanes experimentados

La navegación a la que se enfrentan Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez les llevará a encontrarse borrascas, temporales, vientos huracanados y olas que llegarán a superar los 10 metros. Pero Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, experimentados capitanes que suman entre ambos más de 265.000 millas navegadas, no tienen miedo.

Con esa pasión que les caracteriza, explicaban sobre el escenario todos los cambios hechos al velero para prepararlo de cara a esta épica aventura. “Lo mejor de este proyecto es toda la estrategia que hay que hacer para decidir cuándo actuar en cada momento” explicaba Paula. Pedro, por su parte, señalaba que la Vuelta Vertical “dependerá mucho de la suerte, de que todo fluya”.

Como explicaban, al detallar su ruta por cinco océanos, el Pacífico no es previsible, y en el Ártico hay que esperar a que el hielo te deje pasar. 35.000 millas, 12 meses, 6 etapas, cinco paradas. Todo en Vuelta Vertical suena apasionante. Quedan apenas siete días para el comienzo de esta aventura, a la que se enfrentarán con su experiencia, “un botiquín muy amplio, conocimientos de primeros auxilios”… y poco más, decían entre sonrisas. Unas sonrisas en las que tenía mucho que ver, sin duda, la energía recibida en esta presentación oficial.