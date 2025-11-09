Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana

El sector empresarial de la provincia de Castellón mantiene su presencia entre las mayores fortunas de España, tal como reflejó la última lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes, hecha pública esta semana. En ella aparecían Fernando Roig, presidente del Villarreal CF y propietario del grupo cerámico Pamesa, y Asunción Manzanet, poseedora del 52,2% de la sociedad Sorman, a través de la cual es accionista de Porcelanosa, en los puestos 15 y 73 con un patrimonio respectivo de 2.100 y 672 millones de euros, que ambos han incrementado en el último año.

Pero el listado de Forbes prosigue con otros patrimonios no menos envidiables. Así, en la lista por comunidades autónomas, de la que en la Comunitat Valenciana también quedan excluidos Juan Roig, Hortensia Herrero y Vicente Boluda, los otros tres valencianos situados entre los 100 más ricos de toda España, Castellón cuenta con tres representantes entre los diez mayores patrimonios.

Así, solo por detrás de Dimas de Andrés Puyol y familia, accionistas de Medcap Real Estate, se sitúan los dueños de la empresa STN Cerámica, la familia Aparici, encabezada por Ricardo Aparici Miralles, con un patrimonio conjunto de 330 millones de euros.

Galardonada por 'Mediterráneo'

Con 83,9 millones de metros cuadrados de producción, la firma se situó el pasado 2024 como la undécima a nivel mundial, solo superada en España por otra castellonense, Pamesa. Su destacada trayectoria en los últimos años culminó el pasado junio con la obtención del premio Empresa del Año 2024 de Mediterráneo.

La firma con sede en Xilxes cuenta con más de 1.400 empleados y exporta sus productos a más de 140 países. Uno de sus últimos hitos ha sido la puesta en marcha de la fábrica Venux en Nules, un nuevo centro de producción especializado en formatos de alta gama y piedra sinterizada con una inversión de 55 millones de euros.

También están muy vinculadas a la cerámica las segundas castellonenses que aparecen en el top-10 autonómico, las hermanas María José y Sonia Soriano, hijas de Asunción Manzanet y José Soriano uno de los fundadores de Porcelanosa. Ambas poseen algo más del 20% de Sorman, siendo a través de ella accionistas de la emblemática firma de Vila-real, y suman un patrimonio de 165 millones de euros.

Anchoas

Por último, cierra la lista de los diez valencianos más ricos Francisco Gil Eixarch, presidente del Grupo Gil Comes de Vinaròs, que ha cimentado su fortuna, valorada en 135 millones de euros, en la elaboración de anchoas y conservas, siendo proveedor de Mercadona desde el año 1999.

Fundada en 1969, la firma celebró por todo lo alto su 50 aniversario en 2019 y cuenta con más de 4.000 empleados repartidos en tres continentes, Vinaròs, Marruecos, Argentina y Perú.

Para todos ellos el principal referente es Juan Roig, presidente de Mercadona, primera fortuna de la Comunitat y cuarta de España con 7.900 millones de euros. Le sigue en la autonomía su esposa, Hortensia Herrero, con 4.400, al controla el 27,71% de las acciones de Mercadona.