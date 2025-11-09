Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España

Hace tiempo que la riqueza dejó de ser patrimonio exclusivo de los hombres, y Castellón es un buen ejemplo de ello. La lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes tiene múltiples lecturas y una de ellas es el listado de las 100 mujeres más ricas de España, en el que este año se han colado tres representantes de la provincia.

La primera que aparece, como ya publicó este rotativo, es Asunción Manzanet, viuda de uno de los fundadores de Porcelanosa, José Soriano, quien ha visto aumentar su patrimonio en 22 millones de euros en el último año y ocupa el puesto 73 de los más ricos de España. Sin embargo, si en este índice solo tenemos en cuenta a las mujeres, escala hasta el lugar 19, todo un logro.

Elena Negueroles. / Mediterráneo

Un poco más abajo encontramos a dos miembros más de la familia Soriano, las dos hijas del matrimonio, Sonia y María José, quienes también son accionistas de la firma cerámica vila-realense a través de la sociedad Sorman, en su caso con un menor porcentaje que las hace situarse en el puesto 41 de las más ricas de España.

Pamesa

Y poco ha faltado para que la provincia contase con tres representantes entre las 50 más ricas, ya que en el puesto 52 se sitúa Elena Negueroles Colomer, esposa de Fernando Roig, presidente de Pamesa.

La lista Forbes de las más ricas de España la encabeza un año más Sandra Ortega, heredera de Inditex, que roza los 10.000 millones de euros, seguida de Hortensia Herrero, esposa de Juan Roig, presidente de Mercadona.