Un bólido gigante Táurida ilumina el cielo de Castellón con una fulguración espectacular

La pasada madrugada, sobre las 1.30 horas, el cielo de Castellón fue escenario de un fenómeno astronómico que dejó boquiabiertos a quienes pudieron observarlo: el paso del bólido Gigante Táurida Sur SPMN101125B, un meteoro de notable intensidad perteneciente a la conocida corriente de las Táuridas. Así lo ha reflejado la cuenta oficial de X (antiguo Twitter) de Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN).

Capturado por Cèsar Guasch

El impacto visual fue especialmente destacado por su tremenda fulguración, un destello intenso que iluminó durante unos segundos el firmamento (tal y como se puede comprobar en el vídeo de la noticia). La observación quedó registrada con gran nitidez por el cazador de meteoros Cèsar Guasch (@MeteoSantMateu) desde Sant Mateu, cuya cámara captó no solo el estallido luminoso, sino también una estela persistente que se mantuvo visible tras el paso del objeto, un rasgo característico de los bólidos de mayor tamaño.

Los Gigantes Táuridas forman parte de una corriente meteórica activa en estas fechas y suelen estar asociados a fragmentos de mayor masa, lo que incrementa la probabilidad de eventos especialmente brillantes como el de esta noche.

A 300 kilómetros del punto del suceso, el observador Jordi Gil (@jgil65) también lo registró desde Esparreguera, Barcelona. Incluso a esa distancia se trató de un fenómeno descomunal, capaz de deslumbrar en el instante de máximo brillo.

Durante su entrada en la atmósfera, la roca se profundizó y pulverizó a unos 94.000 km/h, liberando de forma súbita polvo que quedó expuesto a la onda de choque generada por el meteoro. Ese proceso explica la brillantez extrema y los efectos visuales asociados al paso del objeto.

Segundo día consecutivo en Castellón

En la madrugada del sábado al domingo, Castellón ya fue testigo del paso de una enorme Táurida tan luminosa que creó un falso doble por reflejo interno en la óptica, tal y como informala Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN).