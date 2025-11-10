La Diputación garantizará el agua en la provincia con ayudas de más de 400.000 euros

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su compromiso para que el agua llegue a cada rincón de la provincia con la aprobación de la segunda resolución de las subvenciones del AGA (Abastecimiento Agua Potable).

“El agua es vida, un recurso fundamental y desde la institución provincial trabajamos para que llegue a los 135 municipios de la provincia, asegurando un suministro de calidad para todos los vecinos y vecinas de esta tierra”, ha destacado el vicepresidente de la Diputación de Castellón y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

434.000 euros en ayudas

La institución provincial destina 434.000 euros a la segunda convocatoria del AGA para la realización de programas o actividades encaminadas a no dejar sin suministro de agua potable a ningún municipio o entidad menor por circunstancias de agotamiento de capacidades o grandes averías.

Al respecto, destacar que la Diputación de Castellón ha incrementado en un 50% la dotación del programa AGA, que alcanza este año 1,5 millones de euros, lo que significa 500.000 euros más que el ejercicio anterior y consolida la apuesta del Gobierno Provincial por convertir esta, en la legislatura del agua.

Determinación de la Diputación

“Trabajamos con determinación para que el agua llegue a cada rincón de esta tierra. Es una prioridad que ningún pueblo quede atrás”, ha señalado Héctor Folgado, quien ha insistido diciendo que “cada euro invertido en agua es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos y por la calidad de vida de quienes viven en ellos”.

Subvenciones

Así, las subvenciones, cuya concesión se aprueba esta semana en Junta de Gobierno, van a permitir financiar y acometer actuaciones que los municipios han llevado a cabo durante el 2025 para asegurar el suministro de agua potable entre el vecindario.

Desde instalaciones de equipo para mejorar el servicio, reparaciones de rupturas o averías, adecuación de depósitos de agua o reposición de elementos, entre otras actuaciones que, “aunque no son vistosas, sí son vitales para garantizar el suministro de agua potable a los castellonenses”, ha indicado el vicepresidente.

Continuidad del programa AGA

En este sentido, el responsable del área de Buen Gobierno ha destacado el “éxito de la primera resolución en la que los municipios beneficiarios pudieron ejecutar actuaciones para reparar averías, mejorar infraestructuras y garantizar el suministro de agua potable”, ha asegurado.

Ahora, con la segunda resolución de ayudas, la Diputación da continuidad al programa AGA.

“Como administración que llega donde otras administraciones no pueden hacerlo, seguimos trabajando por igualar las oportunidades en las zonas del interior y asegurar servicios básicos como el abastecimiento de agua que, además, es vital para frenar la despoblación”, ha incidido Héctor Folgado.

Una tercera resolución en marcha

Al respecto, el vicepresidente ha subrayado que la Diputación de Castellón ya trabaja en una tercera resolución, con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades de los municipios más pequeños, que son los que menos recursos tienen.