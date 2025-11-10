El doble cuidado de hijos y padres atrapa a la generación sándwich en Castellón: ranking de municipios

Unos 187.356 castellonenses están atrapados en la generación sándwich. Tienen entre 35 y 54 años y gran parte de ellos han sido padres a edad avanzada, por lo que cuentan con hijos aún menores de edad y con familiares, generalmente los progenitores, cuya edad avanzada o deterioro cognitivo o físico les hace ser también dependientes. Un doble cuidado que tienen que asumir y que atrapa a tres de cada diez castellonenses, el 30%, de manera que se ven obligados a compaginar su vida laboral con esta gestión de su ámbito personal.

La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, María José Pérez, valoró a Mediterráneo que la llamada generación sándwich «es la más demandante de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia para sus padres/madres, a fin de gestionar esa carga en el cuidado de sus progenitores con distintos recursos externos».

De la atención domiciliaria al cátering social

Envejecimiento. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Entre estos recursos que citó Pérez figuran los siguientes:

La atención domiciliaria, que proporciona cuidados profesionales,.

La teleasistencia, que avisa si hay una emergencia.

Un programa de cátering social que garantiza la alimentación en casa.

Asistencia a centros de día.

Acceso a servicios de promoción de la autonomía, como en el caso del deterioro cognitivo.

Institucionalización residencial, en el caso de grandes dependientes.

Ojo al síndrome del cuidador

Pérez agregó que «teniendo controlado a través de estos recursos la atención que necesitan los padres, les queda más tiempo para los hijos». «Es una generación que debe gestionar desafíos de tiempo, pero también de recursos. Muchas veces padecen el síndrome del cuidador, que genera una gran fatiga por tener que atender a personas de dos generaciones diferentes. Ante este sufrimiento conviene recomendar la necesidad de cuidar al cuidador; incidimos mucho en ello desde Trabajo Social. Esto consiste en fijar límites, pedir ayuda, autocuidarse para poder cuidar, recurrir al apoyo profesional y compartir preocupaciones a través de grupos de autoayuda».

Varios niños llegan al colegio acompañados de sus madres. / Alex Zea - Europa Press

Ranking de municipios según la tasa dedependientes (menores y mayores)

El Instituto Valenciano de Estadística analiza los municipios con más índice de dependencia (los niños menores de 16 años y los mayores de 64 por cada 100 habitantes: la población a cuidar respecto a los cuidadores de 16 a 64 años) - ver las tablas adjuntas-. La provincia de Castellón tiene al de menor tasa de toda la Comunitat (Vallat) y al 4º y 5º con mayor índice (Portell y Montán).

Además, 14 municipios de la Comunitat tienen más del 40% de población de 65 años o más. En Castellón son seis localidades (47,1% Portell, 45,7 Benafigos, 42 Herbers, 41,2 Villamalur, 40,6 Villahermosa y 40,4 Montán) y todas ellas con menos de 1.000 habitantes.