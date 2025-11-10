Los empresarios de Castellón prevén cerrar el año en positivo, pero urgen estabilidad política para crecer

Los empresarios de la provincia de Castellón prevén cerrar el 2025 "en positivo", en línea "con el crecimiento de la economía española", aunque advierten que el escenario de "incertidumbre política tanto a nivel nacional como autonómico no favorece en nada la estabilidad de las empresas" y condiciona también el crecimiento, pues "para crecer e invertir necesitamos esa estabilidad y seguridad jurídica".

Así se ha expresado este lunes el nuevo presidente de CEV Castellón, Luis Martí, tras la reunión de la junta directiva y el comité ejecutivo de la entidad, añadiendo sobre las previsiones favorables para la economía provincial que "no nos basta solo con tener un crecimiento y que las cosas vayan razonablemente bien, sino que queremos que haya más inversión", tanto por el tejido que ya existe como por la capacidad de que grandes inversiones que están llegando a otras partes de España lleguen también aquí. Martí, en esta línea, ha incidido en la preocupación del empresariado "por el deterioro institucional".

Llegar a las pymes y ciudadanos

El líder de la patronal, por otra parte, ha remarcado la importancia de "trasladar los datos tan positivos que hay en la macroeconomía a la microeconomía". Es decir, que la bonanza económica derivada de las grandes empresas del IBEX y los fondos europeos se "traslade al tejido productivo, el de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las empresas familiares y los ciudadanos", cosa que ahora no está ocurriendo.

Sobre otros asuntos claves ante el nuevo mandato, Martí ha manifestado la preocupación por el absentismo laboral, "que es una de las grandes lacras que tenemos, no solo en Castellón, sino en este país". También por el déficit de vivienda, "como un problema de desestabilización social" o la "necesidad de fortalecer nuestra industria". Fabricar más, reducir la carga fiscal o minimizar la burocracia son otras de las asignaturas claves que están pendientes.

Respecto a las políticas de descarbonización de Bruselas, que afectan a la industria castellonense, el máximo dirigente de la patronal provincial apuesta por "acompasar la transformación a las posibilidades reales de nuestra economía". A ello suma la exigencia de ayudas públicas encaminada a esta transición, que lleva a la industria "a realizar inversiones muy fuertes para adecuarse".