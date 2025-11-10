La gripe aviar impacta en Castellón: quince localidades con aves confinadas.

Se llama H5N1 y ya trae de cabeza a la Administración y a buena parte del sector ganadero de Castellón. La gripe aviar, como popularmente se conoce a esta enfermedad infecciosa vírica, se está expandiendo a toda velocidad por Europa y también por España, lo que ha obligado al Ministerio de Agricultura a poner en marcha un plan de prevención cuya medida central es el confinamiento de todas las gallinas y otras aves domésticas de 1.200 municipios del país, tanto en naves de tipo industrial como en los gallineros de autoconsumo.

En Castellón, los municipios afectados por las restricciones son 15: cuatro incluidos en las Zonas de Especial Vigilancia (Albocàsser, Canet lo Roig, Traiguera, Vall d’Alba) y otros 11 que están en las Zonas de Especial Riesgo ( Alcalà de Xivert, Almenara, Benlloch, Cabanes, Xilxes, les Coves de Vinromà, la Llosa, Moncofa, Orpesa, la Vall d’Uixó y Vilanova d’Alcolea). En todos ellos, desde este lunes y hasta marzo del 2026, queda prohibido además dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan haber accedido aves silvestres, salvo en caso de que esa agua sea debidamente tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. También queda restringida la cría de patos y gansos junto a otras especies. Asimismo, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

A la hora de determinar en qué municipios de Castellón se decretan medidas preventivas y en cuáles no es necesario, el Ministerio ha utilizado dos criterios. Por una parte, aquellas localidades próximas al Prat de Cabanes y a la Marjal de Almenara, zonas especialmente vulnerables porque reciben aves migratorias sobre todo con la llegada del frío. Por otra, aquellos municipios con una alta concentración de explotaciones avícolas como es el caso, por ejemplo, de Canet, Traiguera o Vall d’Aba.

Desde la Conselleria de Agricultura y también desde el sector ganadero lanzan un mensaje de tranquilidad y recuerdan que en las granjas de la Comunitat valenciana no se ha detectado ningún caso de gripe aviar y solo se han confirmado casos aislados en aves cautivas de parques zoológicos y en ejemplares silvestres. En concreto, se detectó un foco en el Oceanogràfic de València, donde se sacrificaron 180 aves, y un caso aislado en una grulla silvestre hallada en Castellón.

Censo de granjas

La provincia cuenta con 226 explotaciones avícolas (193 granjas de pollos y pavos; 21 de cría de gallinas y 12 de producción de huevos) y aunque todas están libres de gripe aviar, el miedo entre los productores es mayúsculo. «Estamos aplicando todas las medidas de seguridad que tenemos a nuestro alcance, pero vivimos con el susto en el cuerpo. Si la gripe entrara en la granja el problema sería mayúsculo. Una ruina», asegura el responsable de una explotación ganadera de la comarca del Baix Maestrat.

Francis Ferreres, responsable técnico de ganadería de la Unió Llauradora i Ramadera, también constata el momento de incertidumbre por el que atraviesa el sector. «En zonas de Castilla y León han tenido que sacrificarse miles de animales y en normal que el profesional esté preocupado, ya que el impacto será muy grande».

Las medidas que ya se están aplicando en España siguen a órdenes de confinamiento similares adoptadas en Irlanda, Francia y Reino Unido. Según el Sistema de Información de Enfermedades Animales (ADIS) de la Unión Europea, entre el 1 de julio y el 5 de noviembre se han notificado 139 focos en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas en toda Europa. La última actualización del Gobierno español habla de 14 focos detectados en explotaciones ganaderas este 2025, lo que ha obligado a sacrificar más de 2,7 millones de gallinas. Valladolid es la provincia más afectada.