El obispo de Segorbe Castellón presenta este lunes su renuncia al Papa tras cumplir 75 años

El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López Llorente, presentará durante esta jornada su renuncia al cargo de obispo al Santo Padre, León XIV tras cumplir este lunes 75 años de edad. López Llorente, nacido el 10 de noviembre de 1950 en la localidad soriana de Burgo de Osma ha alcanzado este 2025 su edad de jubilación. Tal y como establece el canon 401 del Código de Derecho Canónico, «al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias».

Acto de toma de posesión del obispo Casimiro López Llorente / Mediterráneo

No obstante, como matizan desde el obispado de Segorbe Castellón, Casimiro no se jubila al cumplir dicha edad, sino cuando el Papa acepte la renuncia. Hasta que esto ocurra seguirá siendo Obispo de Segorbe-Castellón a todos los efectos, con todas las facultades, deberes y derechos que conlleva el cargo

Casi 20 años

López Llorente fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como obispo de la diócesis de Segorbe Castellón al quedar vacante por el traslado de su antecesor Juan Antonio Reig Pla. El 25 de abril del 2006 se hizo oficial su nombramiento, aunque el nuncio de su santidad se lo comunicó el 18 de abril bajo secreto pontificio.

Toma de posesión

Su toma de posesión tuvo lugar el viernes 23 de junio del 2006 en el transcurso de un solemne acto en la catedral de Segorbe. Fue una ceremonia que se prolongó por espacio de dos horas y en la que también participaron el cardenal de Madrid, Rouco Varela; el cardenal emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, así como otros 46 arzobispos y obispos, entre ellos su predecesor, entonces obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, y el arzobispo de Valencia, Agustín García Gascó. En su primera homilía, apeló a "llevar a Cristo al corazón de los hombres, en especial a los niños, al de los jóvenes y al de las familias, para recuperar la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y la evangelización de la sociedad y la cultura".

El día 25 de junio de dicho año anunciaría una renovación de la Iglesia diocesana al dirigirse a los fieles que abarrotaron la Concatedral de Santa María en la misa pontifical de acción de gracias a modo de ceremonia de entrada a la capital de la Plana. Previamente visitó a la patrona, la Mare de Déu del Lledó, para pedirle protección.

Pasos a seguir

Fuentes del obispado de Segorbe Castellón señalan que los obispos cuando cumplen 75 años tienen obligación de presentar por carta su renuncia para recordar de alguna forma al Papa que han llegado a la edad de jubilación, pero eso no significa que lo vayan a jubilar de inmediato, pues pueden pasar meses o incluso algún año hasta que llegue el cese. De hecho, ha habido obispos que han estado un año o incluso dos siguiendo siendo pastores de su diócesis tras presentar la renuncia.

La praxis de la Santa Sede en estos casos es muy diversa. La aceptación de la renuncia puede durar algún mes o varios años, según las circunstancias de cada caso. Cuando se haga pública la aceptación pontificia de la renuncia, Don Casimiro pasará a la condición de Obispo emérito de Segorbe-Castellón.

Desde la Conferencia Episcopal explican que el proceso que se suele seguir en estos casos es el siguiente: "El obispo presenta la renuncia al Papa al cumplir 75 años, pero sigue al frente de la diócesis hasta que es aceptada por el Papa. La Nunciatura presenta una terna de candidatos a la Congregación para los obispos, que hace un estudio y después, presenta un nombre al Papa. Si lo acepta, hace el nombramiento. Si no, esta Congregación tiene que presentar otro nombre. Para este proceso, no hay plazos establecidos.

En todo caso, desde el obispado matizan que renunciar al gobierno de una Diócesis no significa renunciar al episcopado, ni a la vinculación con la Diócesis y con la Conferencia Episcopal, ni a su solicitud por la Iglesia universal. El obispo emérito sigue estando al servicio de la Iglesia con la potestad sagrada conferida mediante la consagración episcopal, conservando siempre la responsabilidad y la potestad de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios (LG 21), de acuerdo con su condición de emérito. Por eso, el obispo emérito conserva los signos episcopales recibidos en la ordenación, como expresión de su condición episcopal.

El caso Reig Pla

En el caso de Juan Antonio Reig Pla, nacido el 7 de julio de 1947, presentó su renuncia al Papa tras haber alcanzado los 75 años y el Papa aceptó su renuncia como obispo de Alcalá de Henares en septiembre del 2022.

Situación en España

El caso de Casimiro López no es único. De las 70 diócesis españolas 16 están en una situación similar por alcanzar sus titulares en el 2025 la edad de jubilación. López fue ordenado sacerdote en la Catedral de Burgo de Osma el 5 de abril de 1975. Los primeros años de su ministerio sacerdotal los desarrolló en Alemania. El 2 de febrero de 2001 fue nombrado Obispo de Zamora.

En la Conferencia Episcopal Española es el presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos desde marzo 2020, tras ser elegido de nuevo para este cargo en la Plenaria de marzo de 2024. Perteneció anteriormente a la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos desde el año 2002.

Ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Apostolado Seglar desde 2001 hasta 2005 y de Enseñanza y catequesis desde 2005 a 2008, cuando fue nombrado Presidente de dicha Comisión, cargo que desempeñó hasta el año 2014.