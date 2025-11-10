El perfil del multicuidador en Castellón es una madre, de 49 años: "Apenas queda tiempo para uno mismo"

Según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española, y avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), publicado hace unos días, la mitad de cuidadores -en Castellón y en el resto de España- pertenece a la quinta de la generación sándwich. En concreto, aunque la labor recae en ambos géneros, mayoritariamente está asfixiando a las mujeres (92.499 castellonenses, este 15% sería el colectivo de población de la provincia que sustenta más carga).

El perfil del multicuidador

La mayoría son madres de menores y casi la mitad cuida de su progenitor/a, de más de 81 años. Según el informe de cinfa, e concreto, el 64% de cuidadoras son féminas, con una edad media de 49 años, que convive con las personas a su cargo (42%). Al 76% de encuestados afirma que le resta tiempo para otras actividades. El tiempo medio dedicado al cuidado es de 20,6 horas semanales y ocho de cada diez personas comparten responsabilidades con otros miembros de la familia. Además, más de la mitad de ellas afirma que el cuidado ha fortalecido su relación con el familiar atendido.

Ancianos y niños en un parque. / ALEX DOMINGUEZ

El testimonio: «Apenas queda tiempo libre para uno mismo»

María (nombre ficticio, pero caso real) está al cargo de sus tres hijos -en edad escolar- y trabaja fuera de casa siete horas al día. Además cada cinco semanas -al turnarse con sus hermanos- cuida a su madre de 87 años y cuando sale de la oficina va a su casa, pues vive sola en su vivienda pero precisa compañía, apoyo para organizar las tomas de medicación, planificar comida, tareas del hogar y citas médicas. Luego va a su casa y termina de organizarse con su marido. Entre gestionar tareas domésticas, extraescolares y deberes no hay mucho tiempo libre para uno. "Renuncias a caprichos, deporte, comidas con amistades u ocio nocturno y priorizas actividades en familia para que todos los miembros se sientan importantes por igual", expresa.

Más detalles sobre el estudio

La encuesta de Cinfa profundiza en cómo se sienten los multicuidadores de pequeños y ancianos al mismo tiempo.