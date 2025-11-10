Las renuncias a herencias caen en Castellón: estas son las causas

Cualquier faceta de la vida puede medirse en términos económicos. La muerte también. Al movimiento de dinero que generan funerarias, marmolistas o floristerías tras un fallecimiento, se suma otro capítulo relevante: el de los testamentos y las herencias. Un proceso que se desarrolla en las notarías y que en los últimos meses ha experimentado un cambio de tendencia en Castellón.

Desde este año se detecta cómo se reduce el número de renuncias de herencias. Según los datos más recientes del Colegio Notarial de Valencia, el descenso ha sido del 9,6% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024. Fueron 160 los casos registrados, por los 177 del ejercicio anterior.

Bonificaciones y fiscalidad

Marta Peña, de la junta directiva de este colegio profesional autonómico en representación de los notarios castellonenses, señala que la causa se encuentra en las bonificaciones fiscales que aplica la Agencia Tributaria Valenciana. "Es un incentivo que hemos notado, porque las notarías somos un termómetro de la situación económica en cada momento", detalla.

Las actuales exenciones se centran en padres o hijos del fallecido, "y se espera que a partir del año que viene también haya un porcentaje de bonificación para otras situaciones, como la herencia de un hermano", expone. Sería del 25% sobre la cuota tributaria.

Herencias con menos renuncias

Pese a este descenso, Marta Peña recuerda que siempre habrá un porcentaje de renuncias. "Suele ocurrir en casos en los que los descendientes han tenido poca relación con los familiares fallecidos, sospechan que haya tenido una vida desordenada y creen que, más que un ingreso económico, les conllevará deudas".

Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, se encuentra con casos de herencias dentro de su especialidad de derecho tributario. "Una de las causas habituales de las renuncias venía cuando se recibía un patrimonio inmobiliario que no iba acompañado de dinero en metálico, pero en el caso de los descendientes directos no hay que pagar y se despejan dudas", comenta.

Evitar conflictos familiares

No es el único problema que ocurre a menudo cuando hay que repartir el legado de un fallecido. Hay situaciones que se pueden alargar durante años, debido a la discrepancia entre los herederos sobre las condiciones del reparto de lotes y su valoración. Para evitar conflictos, la mejor opción es que haya un testamento. "Los hay que incluyen una cláusula por la que, si alguien impugna el reparto, se queda solo con la parte legítima", menciona.

Donaciones en vida y vivienda

Los notarios también detectan la evolución de las economías familiares en otros ámbitos. Marta Peña cuenta que se han incrementado las donaciones en vida entre familiares. "Uno de los casos más usuales tiene que ver con los padres que hacen una donación económica a un hijo, para que este pueda acceder a la compra de una vivienda e independizarse".

Una muestra de la dificultad para poder tener un techo propio. En cambio, los trapasos de propiedades en vida se dan menos. "Luego hay que pagar las plusvalías y tiene una consecuencia en la renta", explica.