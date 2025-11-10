Sanidad invita a vacunarse contra gripe y covid antes que lleguen los "picos reales"

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha invitado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe y el covid-19, ahora que todavía hace buen tiempo y antes de que empiecen los "picos reales", no solo por cuidarse a ellos mismos, sino también a su entorno. Como explican los expertos, los picos de gripe se suelen situar entre los meses de diciembre y febrero y la buena climatología que puede incidir en una menor percepción del riesgo puede incidir en que la gente no sienta la urgencia de vacunarse. El año pasado, entre los meses de octubre a diciembre se administraron 117.146 dosis frente a la gripe en Castellón y 77.118 de covid.

Gómez ha recibido este lunes la dosis de las vacunas contra ambos virus y ha explicado que la vacunación empezó el 1 de octubre en residencias y colegios, el día 15 en centros de salud para grupos de riesgo y desde el 3 de noviembre está abierto a la población general.

Ahora, se vacuna con cita previa

"Ahora estamos vacunando con cita y llegará un momento donde empezaremos a vacunar sin cita para favorecer la accesibilidad", ha indicado Marciano Gómez, quien ha señalado que hasta ahora han sido administradas 625.000 dosis de gripe, 360.000 de covid-19 y 47.000 vacunas contra la gripe A a los niños de segundo ciclo educativo y educación especial.

El conseller de Sanitat ha indicado que de momento no va a haber puntos móviles ni los tienen contemplados para este año: "Lo que hacemos es evaluar todas las estrategias que ponemos evaluar y el impacto que éstas generan, y entendemos que este año lo vamos a escalonar".

"Vengo a vacunarme cumpliendo con un deber cívico de salud, porque vacunarse no es cuidarse a uno mismo, sino también cuidar a su entorno, a niños, a personas mayores, a frágiles. En síntesis, es generar salud colectiva", ha subrayado Gómez, quien ha insistido en que "prevenir es curar".

Según el conseller, "cuando alguien enferma con modelos que se pueden prevenir es un fracaso de la medicina y estamos absolutamente comprometidos con todas las medidas de prevención y de promoción".

Buen tiempo y bajada de ingresos

Además, ha subrayado la importancia de vacunarse "ahora que estamos sanos, que la climatología es benigna" y "antes de que empiecen los picos reales", ya que en estos momentos hay buenos niveles de incidencia, está "plana", y los ingresos han disminuido

Ha recordado que la evidencia científica dice que el mismo día "te puedes vacunar de gripe y covid, evidentemente una en cada brazo" y ha señalado que facilitan que el acceso sea fácil, ágil y cómodo "para buscar la trazabilidad y la adherencia al mismo".

15 días de efecto

El castellonense José Antonio Forcada Segarra, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), ha recordado que la vacuna no actúa el mismo día que se la administra, sino a los 15 días mas o menos se está protegido. "La vacuna no protege totalmente de padecer la gripe, pero sí que protege en gran manera de las complicaciones, especialmente en las personas mas vulnerables, como son los crónicos y las personas institucionalizadas". De hecho, recuerda que la OMS marca una cobertura del 75% en personas mayores de 65 años y en grupos de riesgo de cualquier edad, cifra que en estos momentos no se alcanza. Pero, además de mayores también se recomienda su administración a mujeres embarazadas y niños.