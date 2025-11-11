ATC concederá sus Insignias de Oro a Rogelio Vila (Equipe) y Carlos Gonzalvo (Vernís)

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) entregará sus Insignias de Oro, sus máximas condecoraciones anuales entregadas a personalidades reconocidas en el sector cerámico español, a los empresarios Rogelio Vila, director general de Equipe Cerámicas, y Carlos Gonzalvo, quien se ha mantenido al frente de la compañía Vernís como director gerente hasta su reciente jubilación. ATC homenajeará a ambos reconocidos empresarios del sector en el marco de su tradicional cena anual, que tendrá lugar en el Hotel Luz de Castellón el próximo viernes 21 de noviembre. El evento pondrá el broche final a la segunda y última jornada del XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que se celebra el jueves 20 y el viernes 21 en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón bajo el título 'Innovación Generativa'.

Con las Insignias de Oro, ATC busca reconocer la trayectoria de empresarios de relevancia en el sector cerámico, poniendo en valor su amplia trayectoria, conocimiento y aportación a la configuración de un clúster que es único en el mundo y se concentra en la provincia de Castellón.

En el presente año, ATC rinde homenaje a un empresario del sector azulejero y a otro de la industria esmaltera, ambos comprometidos con el desarrollo del sector, la creación de empleo y el posicionamiento de la cerámica a nivel internacional. Rogelio Vila es el actual director de Equipe Cerámicas, cuya planta se ubica en Figueroles. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, inició su andadura profesional en el año 1973, comprometido desde sus inicios con el sector cerámico. Durante su paso por las firmas Cedolesa e Inalco, Vila reforzó su experiencia en diferentes áreas del proceso de producción cerámico, desde el gres porcelánico en monococción, hasta los refractarios de mullita y cordierita, pasando por la extracción y lavado de caolín, la fabricación de bizcocho y azulejos en bicocción o la implantación de monococción porosa.

Participó posteriormente, haciendo gala de su vertiente emprendedora, en la creación de empresas como Estudio Cerámico, Keramia, Tencer y Equipe. En esta última desarrolla su labor desde 2012 logrando, bajo su liderazgo, que la empresa haya pasado de 60 empleados y seis millones de facturación al año a 400 trabajadores y más de 100 millones de euros facturados en el presente ejercicio. Además, Equipe sorprendió al mundo el año pasado con el lanzamiento de un horno eléctrico, llamado a revolucionar el sector cerámico.

Una trayectoria de 35 años

Por su parte, Carlos Gonzalvo dio sus primeros pasos en el sector azulejero, para posteriormente especializarse en el ámbito de las fritas, esmaltes y colores cerámicos. Durante 35 años, y bajo una formación continuada, ha permanecido al frente de Vernís, compañía de amplio reconocimiento nacional e internacional, liderando el crecimiento y la internacionalización de la empresa ubicada en Onda y que hoy es todo un referente del sector esmaltero español.

Recientemente, Gonzalvo ha decidido jubilarse tras una extensa y reconocida trayectoria, en la que ha formado parte de diferentes organizaciones e instituciones representativas como ANFFECC (de la que llegó a ser presidente), AICE-ITC, Cámara de Comercio de Castellón o la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, entre otras.

Vila y Gonzalvo dejan una huella imborrable en el sector cerámico, al ser poseedores de un perfil que comenzó a trazarse en el campo técnico para, más tarde, también experimentarse en el ámbito empresarial y directivo. La constancia, la firme apuesta por la innovación, el amplio conocimiento y la calidad de un trabajo bien hecho son solo algunos de los atributos de dos empresarios que ATC quiere homenajear con sus reconocidas distinciones.