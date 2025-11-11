Aviso a 3.200 familias de Castellón: el trámite que deben completar antes del viernes si tienen empleadas del hogar para evitar multas

Limpiar la vivienda, planchar la ropa o cuidar a menores y ancianos. Son varios los miles de hogares castellonenses que cuentan con la ayuda de una empleada del hogar para las tareas más cotidianas y que deben superar un trámite antes de este mismo viernes, 14 de noviembre, para evitar multas.

En apenas unos días se cumplen los seis meses de margen que se fijaron en su día para que las familias empleadoras, que cuentan con las trabajadoras (en su mayoría son mujeres y migrantes) legalizadas, realicen una evaluación de los riesgos laborales existentes en el puesto de trabajo, según establece el real decreto que se aprobó centrado en la seguridad y la salud en el ámbito del trabajo del hogar.

Muchas más sin dar de alta

Castellón, a cierre de octubre, cuenta con un total de 3.285 empleadas del hogar, según los últimos datos disponibles de afiliación a la Seguridad Social. Dichas trabajadoras son las que están dadas de alta, si bien desde los sindicatos vienen manteniendo que son realmente muchas más las que se dedican a estas labores, aunque desde la economía sumergida. De hecho, la afiliación de este colectivo, como ya recogió este diario, se encuentra en mínimos de la última década.

Dichos cerca de 3.300 hogares (aunque pueden ser más al trabajar una misma empleada para varias familias) son los que deben completar el trámite. ¿Y cómo se debe realizar? La medida, salvo que se requiera de asesoramiento experto, no tiene ningún coste asociado para los empleadores.

Paso a paso

Los responsables deben acceder a una plataforma habilitada desde el pasado mayo e introducir sus datos y los de las personas que trabajan en la vivienda en el apartado dedicado a prevención en el hogar. A partir de ahí, deben detallar las tareas que asume la trabajadora y contestar a una serie de preguntas sobre alturas, si existen dispositivos de seguridad, el estado de conservación de elementos susceptibles de causar daños o la carga de trabajo.

La misma herramienta, una vez completado el formulario, se encarga de recomendar las posibles mejoras para minimizar los riesgos existentes en el puesto de trabajo. También se genera el denominado plan de prevención de riesgos laborales, que viene a ser la herramienta que exige la legislación, la cual debe conservarse firmada por ambas partes para que esté a disposición de la Inspección de Trabajo y, de esta forma, evitar posibles sanciones por carecer de la misma.

La plataforma está disponible en la página web www.prevencion10.es y existe un servicio gratuito de asistencia telefónica en horario de oficina en el 913634300.