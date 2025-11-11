El Consorcio de Aguas de Castellón invierte 3 millones de euros para asegurar el abastecimiento de agua de calidad

El Consorcio Provincial de Aguas impulsa dos actuaciones con el objetivo puesto en asegurar el abastecimiento de agua de calidad con una inversión de 3 millones de euros.

El pleno del Consorcio Provincial de Aguas, celebrado este martes, ha dado luz verde a dos proyectos que, como ha subrayado el diputado de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, “reafirman nuestro compromiso de garantizar los recursos hídricos en todos los municipios de la provincia gracias a la optimización de recursos, unificación de criterios y asegurando una gestión homogénea del ciclo integral del agua”.

Nueva planta de tratamiento

Por un lado, el pleno del Consorcio ha aprobado por unanimidad el proyecto de obra para la construcción de una planta de tratamiento de aguas de los pozos de Pedrizas con el fin de aumentar la garantía sanitaria del agua.

El Sistema de abastecimiento a la Plana dispone de cinco captaciones: los Pozos Florida I y II, en el término municipal de Vila-real, que no se emplean para el abastecimiento a la población; y los Pozos Pedrizas I, IIa y IIb, situados en el término municipal de Onda, de los que proviene la totalidad del agua suministrada a los municipios consorciados.

Tras la detección de aumentos de concentración de diversos plaguicidas y sus metabolitos, “ha sido necesario definir una solución como medida necesaria para atajar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Plana y aumentar la garantía sanitaria del agua de abastecimiento a medio y largo plazo”, ha explicado el vicepresidente provincial.

Todo ello ha motivado la redacción del proyecto de construcción de una planta de tratamiento de agua mediante adsorción sobre carbón activo con objeto de eliminar la totalidad de los plaguicidas de las aguas procedentes de los pozos de Pedrizas y asegurar su garantía sanitaria.

El presupuesto base de licitación asciende a 2.832.700,77 euros y el plazo de ejecución previsto es de ocho meses.

Pla de l’Arc

Por otro lado, el pleno del Consorcio Provincial de Aguas ha aprobado, también por unanimidad, el proyecto de obras de sustitución de conducción del Consorcio de Aguas del Pla de l’Arc en Vall d’Alba.

Un proyecto motivado por la necesidad de renovación de la red de agua en el tramo de tubería que abastece desde el polígono del Vall d’Alba hasta el último punto de entrega, debido a las diferentes averías producidas durante 2024.

La principal problemática de las fugas es que, si ocurren en la tubería general en dirección a Vall d'Alba, podrían quedar sin suministro de agua potable, provocando problemas de caudal y presión en la red de la población, afectando el abastecimiento y generando posibles cortes de suministro.

“De ahí la necesidad de impulsar estas obras”, ha incidido Iván Sánchez.

El presupuesto base de licitación asciende a 145.200 euros y el plazo previsto de ejecución de las obras es de seis meses.

Visión estratégica

El impulso de estas dos obras se lleva a cabo apenas cuatro meses después de la creación del Consorcio Provincial de Aguas, compuesto inicialmente por 24 municipios, además de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

Una entidad con personalidad jurídica propia, responsable del despliegue y gestión de todas las infraestructuras hidráulicas colectivas que desarrolla el Plan Director de Abastecimientos (PDA) de agua potable en la provincia, con representación de las diferentes administraciones implicadas y consignaciones presupuestarias estables que permiten elaborar planes plurianuales de inversión.

Garantía de eficiencia

Se trata del instrumento más adecuado para planificar y priorizar la creación de infraestructuras hidráulicas que conforman la Red Estratégica Provincial, y para su gestión bajo criterios de eficiencia hidráulica y energética, oportunidad y solidaridad provincial en el acceso al agua y el reparto de costes.