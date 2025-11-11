Consum comercializará naranjas IGP 'Cítricos Valencianos' en sus tiendas de la Comunitat y recupera las 'naranjas rojas'

Consum comercializará naranjas con el sello de calidad IGP 'Cítricos Valencianos' en todas sus tiendas de la Comunitat Valenciana desde mediados de este mes de noviembre y hasta el final de la campaña nacional de cítricos, prevista para finales de agosto de 2026.

De este modo, refuerza así su compromiso con los productos locales y de proximidad, apostando, además, en esta temporada por recuperar variedades históricas, como las 'naranjas rojas', cultivadas tradicionalmente en la Comunitat. La campaña ha comenzado con la llegada a tienda de las primeras naranjas de la variedad Navelina- las más tempranas de origen Andalucía-, junto a las mandarinas Oronules y los limones murcianos.

A lo largo de la temporada, Consum ofrecerá una amplia gama de variedades de mandarinas Orogros, Clemenules, Clemenvilla, Tango, Nadorcot, Leanri y Orri. Respecto a las naranjas, comercializará durante toda la campaña Navelinas, Navel, Navel late, Lane late, Powell, Salustianas y Valencia Late, con la que finaliza la temporada valenciana.

Recuperar una variedad histórica

Una de las principales novedades de esta campaña es la incorporación de las naranjas rojas, una fruta con alto contenido en vitamina C, fibra y antocianinas, unos antioxidantes naturales muy beneficiosos para la salud. Estas variedades se cultivan en la comarca del Camp del Túria, adquieren su característico color rojizo de forma natural gracias al contraste térmico entre el día y la noche y destacan por su sabor intenso y su gran cantidad de zumo.

Este grupo de naranjas rojas incluye variedades como la Ipólito, Sanguinelli o la Tarocco Rosso. Según estudios realizados por la cooperativa agroalimentaria Anecoop- proveedor de Consum-, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, estas naranjas rojas no solo aportan beneficios nutricionales, sino que también suponen una alternativa atractiva para los consumidores más jóvenes y una opción con valor sentimental para quienes recuerdan su consumo tradicional.

Productos de proximidad

Consum lleva cinco años trabajando con certificaciones de calidad como la IGP 'Cítricos Valencianos' y la IGP 'Clementines de les Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera', y fue la primera empresa de distribución en ofrecer la marca 'Naranja Valenciana', impulsada por el Consejo Regulador y la Generalitat Valenciana.

Con esta campaña, la Cooperativa "reafirma su apuesta por la calidad, la sostenibilidad y el producto de proximidad, contribuyendo a poner en valor el trabajo del campo y la riqueza agrícola de nuestro territorio".

Los cítricos se podrán adquirir en distintos formatos (malla, granel, zumo) atendiendo a las necesidades y preferencias de los clientes y adaptando en cada momento la oferta a la temporada de las variedades que se encuentren en su mejor momento de consumo. Las especificaciones de calidad definidas por Consum garantizan que las naranjas disponen de un Índice de dulzor y madurez óptimo para consumir.