La gripe aviar pone en alerta a Castellón: ¿qué riesgo hay de contagio a humanos?

El sector ganadero de Castellón vuelve a estar en alerta. Y esta vez la culpa la tiene la gripe aviar, una enfermedad altamente contagiosa que afecta sobre todo a las aves y que se extiende por todo el planeta. En España, y según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, se han detectado 14 focos en explotaciones ganaderas este 2025, lo que ha obligado a sacrificar más de 2,7 millones de gallinas.

Aunque en Castellón no hay ningún caso en las granjas, la rapidez con la que se está extendiendo este virus ha obligado al Gobierno a poner en marcha un plan de prevención. desde este lunes, se ha decretadon el confinamiento de todas las gallinas y otras aves domésticas de 15 municipios de la provincia (a anivel nacional son casi 1.200), tanto en naves de tipo industrial como en los gallineros de autoconsumo.

No obstante, y pese a la alarma generada, el sector lanza un mensaje de tranquilidad y de seguridad alimentaria y recuerda que las granjas cumplen con todas las medidas de bioseguridad y existen muy pocas explotaciones de aves al aire libre.

¿Qué es y a qué animales afecta?

La gripe aviar se denomina comúnmente así porque es una enfermedad infecciosa vírica -proveniente del virus H5N1- que afecta mayoritariamente a las aves, aunque tiene suficiente potencial para contagiar a distintas especies de mamíferos, incluido el ser humano. Fue identificada por primera vez en Italia a finales del siglo XIX y hasta la fecha ha provocado cientos de brotes, que han obligado a sacrificar a miles de animales, en prácticamente todo el mundo. Por tanto, su impacto fundamental es en la producción avícola y también en la biodiversidad. "Nunca antes un virus ha sido capaz de afectar a tantas especies: más de 400 especies de aves y 78 de mamíferos", ha explicado Elisa Pérez Ramírez, investigadora en el departamento de Enfermedades infecciosas y Salud global del Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA-INIA, del CSIC, en un encuentro con prensa organizado por Science Media Centre (SMC).

¿Por qué ha resurgido en España?

Uno de los motivos es la vuelta de las aves migratorias que estaban criando en el norte de Europa -donde hay circulación del virus- y ahora se desplazan a la península. El problema es que la explosión de brotes en España empezó a mediados del verano, cuando normalmente se producen a partir de septiembre, el periodo de más migración de retorno, por lo que es previsible que los contagios "vayan a más", según Ursula Höfle, profesora del Grupo SaBio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC (CSIC-UCLM-JCCM). "España es un punto clave en la ruta migratoria y no es fácil predecir lo que va a pasar, toda prevención es poca porque se trata de un virus que cambia rápido", ha advertido.

¿Por qué ha llegado a las granjas?

Se han notificado brotes en granjas muy distintas (ninguno en Castellón), después de dos años y medio sin contagios en España en aves de corral, por lo que la situación "ha cambiado radicalmente", según admite Pérez Ramírez. Aún se está investigando por qué el virus ha saltado a las explotaciones ganaderas pero "la hipótesis que más se baraja es que ha habido contacto con aves silvestres infectadas, quizá a través del agua, aunque la bioseguridad de las granjas es alta", añade.

¿Hay riesgo de contagio a humanos?

Cuanto más circule el virus en granjas y aves silvestres, más riesgo existe de que se propague a otras especies como cerdos o vacas (como ha sucedido en EEUU) y que, tarde o temprano, se contagie de un animal a un humano. El peligro es más alto entre los trabajadores de las granjas, dado que manipulan los animales muertos y les cuidan en el periodo de incubación. No obstante, "para que se produzca un contagio de humano a humano el virus tendría que cambiar bastante y hasta ahora no ha ocurrido", tranquiliza Inmaculada Casas, directora del grupo de investigación de virus respiratorios y gripe del Instituto de Salud Carlos III.

¿Puede haber una nueva pandemia?

Es poco probable que se produzca una pandemia causada por el virus aviar similar a la que provocó el covid. No obstante, la OMS ha avisado de que existe un riesgo sustancial de que, de nuevo, haya una epidemia de gripe, que derive de la gripe aviar, si se produce una recombinación entre el virus animal y los que circulan entre la población humana. Por ello, en la actualidad se aconseja a los trabajadores de las granjas vacunarse. Sin embargo, no hay evidencia de que la recombinación vaya a suceder en un futuro inmediato, por lo que el aviso de la OMS, de momento, solo ha servido para reforzar la prevención sanitaria mundial.