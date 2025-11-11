¿Los jóvenes vuelven a mirar al campo? Casi 200 castellonenses piden ayudas para ser agricultores

Atraer talento joven al campo y acabar con la falta de relevo generacional. Ese es el principal objetivo de una de las medidas estrella de la Conselleria de Agricultura, que hace unos meses lanzó un plan de ayudas dotado con 29 millones de euros para intentar acabar con uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector. Este martes el departamento que dirige Miguel Barrachina ha hecho balance y en total se han recibido 677 solicitudes.

De acuerdo con los datos de la Conselleria, 540 corresponden a jóvenes agricultores y 137 a nuevos agricultores, lo que demuestra, según ha afirmado el conseller, “el compromiso de la juventud rural con la agricultura como motor económico de la Comunitat”. "Estas ayudas son una herramienta clave para garantizar el relevo generacional en el campo y asegurar la continuidad de la actividad agrícola en nuestras comarcas rurales", ha dicho durante la presentación del balance de las ayudas destinadas a jóvenes y nuevos agricultores a los representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Comunitat.

Hasta 80.000 euros

Las ayudas contemplan incentivos de hasta 80.000 euros para jóvenes de entre 18 a 40 años que se inicien en el sector agrario, así como de hasta 70.000 euros para aquellos de entre 41 y 56 años que se incorporen como nuevos agricultores o ganaderos.

Así, entre los jóvenes agricultores, Valencia concentra el mayor número de solicitudes con 292, seguida de Castellón con 147 y Alicante con 96. Además, se han registrado 5 solicitudes en otras provincias. En cuanto a los 137 nuevos agricultores, Valencia lidera las solicitudes con 72, seguida de Alicante con 32, y Castellón con 30. Se han registrado, además, 3 en otras provincias.

La convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores refleja un amplio interés por parte de hombres y mujeres en incorporarse al sector. En total, se han presentado 376 solicitudes de hombres, 160 de mujeres, además de 4 sin especificar.

En el caso de las ayudas destinadas a nuevos agricultores, se han contabilizado 74 solicitudes presentadas por mujeres y 63 por hombres, una cifra que evidencia la implicación creciente de la mujer en el campo y en la modernización de la actividad agraria.

En este sentido, el conseller Barrachina ha destacado que “cada vez son más las mujeres que apuestan por emprender en el campo, contribuyendo a la igualdad y a la vertebración del territorio”.