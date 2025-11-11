La naranja sudafricana sigue invadiendo los supermercados: el sector de Castellón confía en tener vía libre en quince días

El inicio de la campaña citrícola en Castellón llega marcada por la invasión de fruta sudafricana, pero en el sector confían que en un plazo máximo de dos semanas las naranjas y mandarinas del hemisferio sur desaparezcan de los lineales de los supermercados europeos y pueda entrar con fuerza el producto nacional. Ese es, al menos, el mensaje que han lanzado los productores y exportadores que participaron en el primer corte de la naranja, un acto que supone el pistoletazo de salida a la campaña de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cítricos Valencianos.

La temporada que ahora comienza llega con novedades porque se integran cuatro nuevas variedades de clementinas (clemensoon, orogrós, sando y neufina) y seis de mandarinas (murina, mandanova, nadorcott, leanri, valley-gold y orri). «Esto permitirá cubrir todo el calendario de comercialización, desde septiembre hasta mayo, ofreciendo a las cadenas una planificación más completa, estable y continua», explican desde la IGP. Los limones con el sello de esta marca de calidad ya están en los lineales desde finales de septiembre, las clementinas han comenzado a llegar en octubre y las naranjas lo harán a partir de ahora.

El primer corte de la naranja se ha celebrado en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna y en palabras de Pepe Barres, presidente de la IGP, esta quinta edición se consolida como una «cita clave» para el sector citrícola de la Comunitat. «Se trata de un acto que refuerza nuestro compromiso con la calidad, la trazabilidad, el origen de nuestras mandarinas, limones y naranjas. Es también la forma de poner en valor el saber hacer y la tradición, y la dedicación del sector, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con el consumidor», argumenta.

Un plan de reconversión

El sector de la distribución tambiénha querido estar presente en la cita y ha mostrado su interés por los cítricos de la Comunitat. En concreto, cadenas como Consum, Masymas, Carrefour, El Corte Inglés, DIA, Alcampo y Spar ya los ofrecen en sus tiendas tanto dentro del territorio valenciano como fuera.

El conseller Agricultura, Miguel Barrachina, ha recordado que el plan de reconversión varietal que está ultimando su departamento «beneficiará a 36.000 explotaciones y 148.000 hectáreas» cultivadas en la Comunitat . «Es momento de hacer frente a los grandes retos que nos vienen por delante y, por tanto, debemos estar preparados para afrontar una situación marcada por precios en origen insostenibles, la competencia desleal de importaciones, el envejecimiento de las explotaciones, el relevo generacional, así como la necesidad de introducir variedades más competitivas y rentables», ha dicho.

Barrachina ha explicado que «hay que seguir exigiendo al Gobierno las autorizaciones de los productos que nos permitan luchar contra las plagas para que nuestros productos puedan competir en igualdad de condiciones que los que vienen de fuera»» y ha reclamado al Ministerio que defienda «con firmeza» el campo valenciano frente a la propuesta de reforma de la PAC.