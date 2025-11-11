El PP exige al Gobierno en el Senado reinstaurar la vigilancia en les Columbretes

La Comisión de Pesca del Senado ha aprobado este martes una iniciativa del PP que exige al Gobierno y a la Secretaría General de Pesca reponer la vigilancia con equipos operativos en la reserva marina de les illes Columbretes. En la moción del PP, una iniciativa no vinculante recogida por Europa Press, se ha puesto de relieve el "rechazo" de la Comisión de Pesca a los recortes aplicados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que reducen las partidas a la reserva en más de un 50%.

Según denuncia la iniciativa 'popular', el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recortado la mitad del presupuesto destinado a la vigilancia de la reserva, lo que deja el espacio sin supervisión durante 15 días y "amenaza directamente la protección y la gestión de las islas".

Así, el PP ha señalado que este recorte implica perder un apoyo con Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y aduanas en la protección de este espacio, además de "contradecir los compromisos internacionales en foros mundiales" sobre protección de los mares contraídos por España. Además, han exigido al Ministerio a que "garantice los recursos humanos, técnicos y presupuestarios" para asegurar la protección de la reserva marina, así como su gestión sostenible y su uso en investigaciones científicas.

En último lugar, el PP ha instado al Gobierno a trasladar el acuerdo también a la Conselleria de Agricultura, a la Diputación de Castellón y al Ayuntamiento de Castelló, así como a las entidades científicas y sociales "vinculadas a la defensa· de les Columbretes.

Por su parte, Vox ha propuesto una enmienda a la moción de los 'populares' en la que instan al Ministerio de Agricultura a solicitar la declaración de les isles Columbretes como Reserva de la Biosfera de la UNESCO, para garantizar su protección. La enmienda ha sido rechazada por el PP al afirmar que "no existen las garantías necesarias" para asumir los requisitos legales que exige una figura de protección superior a la ya existente en la reserva de Columbretes. "Lejos de enriquecer el texto, se queda en lo fácil, en lo meramente simbólico", ha concluido el PP.

El PSOE lo desmiente

Por contra, la senadora del PSPV-PSOE por la Comunitat Valenciana Eva Redondo ha salido en defensa del sistema de vigilancia de la reserva marina de les Illes Columbretes y ha desmentido "rotundamente" las acusaciones que el PP ha plasmado en el Senado “en una moción alarmista y llena de mentiras con el único objetivo de generar confusión entre la ciudadanía”. La vicepresidenta segunda de la Comisión de Pesca ha explicado que no se ha reducido la vigilancia, sino que “lo que se ha hecho es modernizar y reestructurar el sistema de control y supervisión, incorporando la tecnología más avanzada y los medios propios del Estado”.