La única empresa de Castellón que está en bolsa dispara sus beneficios y su cotización

Muchas de las empresas más conocidas de España están cotizadas en Bolsa, una fórmula que permite financiar sus estrategias de crecimiento. En cambio, no es tan habitual que compañías de Castellón empleen este mecanismo.

La gran excepción la constituye Cuatroochenta, una firma tecnológica con sede en el Espaitec de la UJI, que en los últimos tiempos ha experimentado un gran crecimiento, hasta expandirse a otros países y adquirir diferentes empresas de su sector.

Beneficio neto y facturación al alza

La firma ha dado a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, que muestran un avance en todos sus principales indicadores. El dato más destacado se refiere al beneficio neto del ejercicio, que tras el abono de impuestos y amortizaciones asciende a 1.255.307 euros, lo que supone un aumento del 89% respecto al tercer trimestre de 2024.

En cuanto a la cifra de negocios, en nueve meses ha alcanzado los 26,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior. "Una evolución sustentada en un crecimiento orgánico del 26% y un 7% inorgánico, correspondiente a la aportación de las dos empresas barcelonesas adquiridas en 2025: 3ipunt (e-learning) y MP Services (antifraude)", apunta la compañía.

Mayor rentabilidad y reinversión en innovación

Este aumento se refleja en el resultado bruto de explotación (EBITDA), con un importe de 2,8 millones de euros, lo que implica un incremento del 35%. En cuanto al rendimiento neto generado, Cuatroochenta señala que esto "genera una caja que permite a la tecnológica reinvertir en I+D, mejorar productos propios y seguir adquiriendo nuevas empresas".

En esta línea, las "sinergias entre las diferentes líneas de negocio, mejoras operativas y optimización de procesos han permitido mejorar los márgenes al incrementar los ingresos con los mismos recursos".

Cinco años en Bolsa y rentabilidad superior al 50%

Cuatroochenta acaba de cumplir cinco años en Bolsa, dentro del mercado BME Growth. En estos momentos, la acción cotiza a 17,1 euros, lo que supone una rentabilidad del 51,35% en lo que va de año. Está cerca de sus máximos anuales, aunque lejos de los 28,2 euros alcanzados en su máximo histórico, en diciembre de 2020. También ha superado su momento más bajo, en los primeros meses de 2024, cuando llegó a cotizar a 6,9 euros.

Balance de un lustro en los mercados

A la hora de hacer balance de estos cinco años, la firma considera que se han cumplido "los principales objetivos marcados en aquel toque de campana. A nivel cualitativo: equipo orientado a la calidad, portfolio dirigido a sectores estratégicos, capacidad financiera para seguir creciendo y convertirse en un grupo tecnológico internacional. Y también a nivel cuantitativo: la compañía ha multiplicado por 4 su cifra de negocios, de 7,2 millones de euros en 2020 a 27,6 en 2024; y por 6 su EBITDA, de 0,5 a 3,2 millones en 2024. Evolución que se sigue refrendando en los resultados del último trimestre".