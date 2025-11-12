El aeropuerto de Castellón suma dos nuevos destinos a partir del verano que viene: estas son las ciudades

El aeropuerto de Castellón ha batido su récord de vuelos durante el pasado verano, alcanzando también su máximo histórico de pasajeros. Al cierre de octubre, y a la espera de las cifras de los dos últimos meses de 2025, ya se han contabilizado 291.130 viajeros. Esto supone un incremento del 17 % respecto a los primeros diez meses de 2024, por lo que se alcanzará con toda seguridad el objetivo previsto de 300.000 pasajeros al finalizar el ejercicio.

Nuevos destinos europeos

La campaña de invierno cuenta con menos destinos y una reducción de frecuencias en rutas tan consolidadas como la de Londres, pero ya se trabaja en la incorporación de nuevas ciudades a las que poder viajar desde la provincia. La compañía Ryanair y la empresa pública Aerocas, dependiente de la Generalitat, han anunciado las próximas rutas hacia Manchester y Bolonia.

"Estas nuevas rutas reforzarán la conectividad de Castellón, ya que Ryanair amplía su red de rutas de verano a diez destinos, conectando la región con siete mercados. Esto no solo contribuirá al crecimiento del turismo, sino que también fortalecerá los vínculos estratégicos con ciudades clave para la industria cerámica de Castellón y sus relaciones comerciales y empresariales", destacaron desde la línea aérea.

Rutas activas de junio a septiembre

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, explicó que estos destinos "operarán dos veces por semana del 1 de junio hasta finales de septiembre, como parte de nuestra programación de la temporada de verano 2026. Estas rutas apoyarán el crecimiento del turismo y la industria de Castellón, conectando la región con mercados estratégicos clave. Ryanair reafirma su compromiso con la región, donde continúa ofreciendo más tráfico, conectividad y tarifas bajas".

Reunión del conseller de Infraestructuras y cargos del departamento y Aerocas con la repsonsable de Comunicación de Ryanair en España. / Mediterráneo

Desde la Conselleria de Infraestructuras señalaron que estas ciudades sustituyen a los destinos inicialmente previstos de París y Stuttgart. El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, detalló que este cambio es fruto del acuerdo alcanzado entre Aerocas y Ryanair para sustituir las conexiones con las dos ciudades anteriores. Martínez Mus destacó que las alternativas “son destinos muy atractivos y constituyen mercados estratégicos para el aeropuerto”.

Conexión con el norte de Inglaterra

Respecto a la ruta de Manchester, Martínez Mus subrayó que “se trata de un destino con gran proyección, ya que permite ampliar la conectividad de Castellón con Reino Unido, actualmente limitada a Londres”.

El vicepresidente segundo señaló que esta línea “constituye una vía directa de acceso al norte de Inglaterra, potencial emisor de turistas a la provincia” y recordó que Aerocas “lleva tiempo trabajando junto al sector turístico para la captación de una conexión con el norte de Inglaterra, por lo que la puesta en marcha de la ruta de Manchester permite alcanzar este objetivo estratégico.”

Enlace con la industria italiana

En cuanto a la ruta de Bolonia, Martínez Mus afirmó que es un mercado “de gran interés por las relaciones comerciales y empresariales entre esta zona del norte de Italia y la provincia de Castellón, vinculadas a la industria cerámica.”

El responsable autonómico mantuvo una reunión con la portavoz de Ryanair, Alejandra Ruiz, para abordar los detalles del lanzamiento de las dos nuevas rutas. En el encuentro también participaron el director general de Aerocas, Justo Vellón, y el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Marc García.