Castellón gana casi 13.000 habitantes en un año con el impulso de la migración

La migración continúa como motor principal en lo que se refiere al aumento de habitantes en la provincia de Castellón. El territorio suma en un año 12.887 personas más que hace un año, según los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen la foto fija de la población a fecha de 1 de octubre.

Se trata de un aumento del 2,07% de ciudadanos en solo un año, o, en otras palabras, el equivalente a un municipio como Nules, e incluso más que los que viven durante todo el año en la localidad de Orpesa.

El sostén del crecimiento

Hay que tener en cuenta que el balance provincial entre nacimientos y defunciones es negativo, según el INE. Esto deja a las claras que el incremento de la población se debe a la inmigración. Y la exterior, que es la que reflejó ayer el INE, es la que ayuda a que Castellón sea hogar de más gente.

Otra cifra que se puede extraer es que de enero hasta octubre de 2025, en solo diez meses, la provincia ha aumentado en 9.466 personas. Todo esto sin tener en cuenta a las que aún no se han regularizado, una cifra que se encuentra debajo del iceberg de los datos poblacionales y que lleva su tiempo por la lentitud que a veces tiene el sistema de las oficinas de extranjería, sumado a las dificultades que muchos migrantes expresan respecto al empadronamiento municipal.

Colombia, Marruecos y Rumanía

El INE afirmó que «las principales nacionalidades de los inmigrantes el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 32.100), la española (24.500, que son personas que entran en España con pasaporte español, ya sea porque lo han obtenido vía familiar o porque son nacidos en España retornados) y la marroquí (23.400)».

A nivel provincial, el INE detalla las tres nacionalidades más numerosas: en Castellón son Colombia, con 810 migrantes; Marruecos, con 600; y Rumanía, con 370. Si se suman el resto de trimestres, los nuevos colombianos castellonenses son 3.570.

Esto significa que, del aumento de este año, el 37% se explica por Colombia. O sea, son nacionales de ese país sudamericano más de una de cada tres personas que configuran el crecimiento de Castellón este año (cabe recordar que concretamente desde enero son 9.466).

De 20 atenciones a 90 al día

Los presidentes de las dos principales asociaciones de colombianos en la provincia, Jon Castro, de Villa Colombia; y Yasmith Vargas, de Un Solo Corazón, constatan a Mediterráneo que 2025 es su año con más llegadas.

Sus entidades tratan de asesorar en una labor de primera acogida a los migrantes que van llegando, pero en los últimos meses se están viendo desbordadas por la cantidad de connacionales que se presentan a las puertas recién llegados a España.

«Si antes atendíamos a 20 personas al día, ahora estamos atendiendo a 90», afirma Castro. Vargas, por su parte, pide que las instituciones se impliquen para hacer una mayor «tarea de inclusión social» de cara a que la llegada de más migrantes colombianos que nunca se realice en cauces de “convivencia” vecinal.