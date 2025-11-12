Una doctora de Castellón ganadora de los premios sanitarios más influyentes de España

Los Doctoralia Awards 2025 son los premios sanitarios más influyentes de España. Unos galardones que destacan a quienes combinan excelencia clínica, cercanía humana y compromiso con el avance de la salud en España. En su edición anual, han reconocido a una doctora de Castellón. Las y los galardonados son seleccionados a partir de valoraciones reales de pacientes, su aportación activa a la comunidad, y el reconocimiento de sus colegas de profesión.

En concreto, en esta edición la Comunitat Valenciana ha contado con 16 finalistas (14 profesionales y dos clínicas), entre los cuales hay cuatro ganadores y ganadoras. Y de esos cuatro, una es una profesional de la provincia de Castellón.

Galardonada

En concreto, la galardonada es la doctora Roser Batalla Gurrea, especialista Ginecología y Obstetricia, de Castelló. La doctora Batalla ejerce en la clínica Atella de Castelló. La flamante ganadora ya había sido nominada en ediciones anteriores, en concreto, en los años 2023 y 2024.

La especialista, Roser Batalla, ha sido galardonada en los premios Doctoralia / MEDITERRÁNEO

Quince nominados

En esta especialidad, había quince personas nominadas en toda España, de las cuales dos eran de Castellón. Además de la propia Roser Batalla, estaba nominada Sandra Viviana Ortega Wilkes, de la misma clínica Atella, que fue de hecho la ganadora de la anterior edición de Doctoralia, en 2024.