La Cámara de Comercio de Castellón analiza el impacto de la incertidumbre geopolítica global

Acontecimientos que ocurren a miles de kilómetros de Castellón tienen un efecto directo en la economía local. Algo que aprecian a diario los empresarios de la provincia, al ver cómo cambian las cotizaciones de materias primas, los aranceles o las rutas marítimas, que en ocasiones ponen frenos a la exportación. Una inestabilidad acelerada en los últimos años por la pandemia, la guerra de Ucrania o la batalla arancelaria de Estados Unidos.

Un foro para anticipar tendencias

Para conocer lo que ocurre con la geopolítica mundial, la Cámara de Comercio de Castellón ha celebrado la séptima edición del foro Cinteligencia. Una iniciativa que se desarrolla en colaboración con Ivace+i y el apoyo de los fondos europeos Feder.

Ponencia inaugural de la presidenta de la Cámara, María Dolores Guillamón. / Mediterráneo

Bajo el lema "El ajedrez mundial en 2025: cómo la geopolítica decide el futuro de tu negocio", el encuentro ha reunido a un centenar de expertos, directivos y representantes institucionales para analizar cómo los cambios geopolíticos y económicos están configurando un nuevo orden mundial que obliga a las empresas a repensar sus estrategias.

El fin de la globalización tradicional

El analista y divulgador Fernando Arancón, director de El Orden Mundial y Premio Ondas 2025, advirtió en su ponencia "Geopolítica y negocios: el nuevo tablero de ajedrez mundial" que estamos viviendo "un punto de inflexión histórico: el fin de la globalización tal y como la hemos conocido".

Ponencia de Fernando Arancón. / Mediterráneo

Arancón subrayó que "no se trata de una desglobalización, sino de una re-globalización, un nuevo paradigma en el que los países actúan por su cuenta, priorizando su propio interés y protegiendo lo suyo".

Un escenario de incertidumbre y nuevos riesgos

Según explicó, el panorama actual se caracteriza por "un mundo más inseguro, con más incertidumbre y que cambia más rápido", donde "las largas cadenas de suministro equivalen a asumir más riesgos" y "la seguridad logística pesa más que la rentabilidad".

El analista también indicó que "Estados Unidos y la Unión Europea ya no ejercen el liderazgo global de décadas pasadas", mientras que emergen nuevas potencias y "aumenta la probabilidad de conflictos entre Estados".

Estrategias empresariales ante el nuevo orden global

Tras su intervención, el congreso continuó con un pitch introductorio de la mesa empresarial "Mover ficha: estrategias competitivas para pymes en el nuevo orden global", moderada por Anselmo Ríos, CEO de Redflexión Consultores, y con la participación de Ángel López, Fidel Rodríguez, Gonzalo Ravello, José María Segarra y Fernando Arancón.

Los expertos coincidieron en la necesidad de que las empresas adopten estrategias de prevención continua, apoyadas en tecnología actualizada para protegerse de ciberataques y garantizar su continuidad. También remarcaron que, en el ámbito industrial, "hoy prima la seguridad logística sobre la rentabilidad", y que sectores como la defensa y el espacio ofrecen oportunidades para pymes vinculadas a transmisiones, mecanizados, materiales avanzados o la cerámica.

Oportunidades y colaboración empresarial

El debate puso de relieve la importancia de generar ecosistemas colaborativos entre empresas, talento y conocimiento para impulsar sinergias con impacto territorial, así como la necesidad de buscar soluciones logísticas sostenibles que reduzcan la huella de carbono.

Entre las oportunidades emergentes, los ponentes apuntaron a la construcción modular como un campo de expansión para la industria cerámica castellonense.

Networking y cierre del foro

El foro concluyó con un espacio de networking empresarial, consolidándose un año más como referente para anticipar tendencias globales y reforzar la proyección internacional del tejido productivo de Castellón.