Por qué hay tantos incendios en naves industriales y cómo evitarlos en Castellón

La doble emergencia vivida la noche del lunes en Castelló de la Plana y Almassora, con sendos incendios declarados en naves que han causado importantes daños materiales, vuelve a poner el foco sobre la seguridad contra incendios en entornos industriales. Aunque estos siniestros no han dejado víctimas, su magnitud y coincidencia temporal subrayan el impacto económico y operativo que pueden generar los incendios en este tipo de instalaciones. No se trata de un hecho aislado, pues, como se recordará, otro pavoroso incendio de estas características se declaró en mayo de este año en una nave industrial que almacenaba ropa usada en Almassora o el declarado en abril en la Vall d'Uixó en una nave perteneciente a una empresa de gestión de residuos industriales.

Desde Tecnifuego, la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, se recuerda que el incendio es la principal causa de pérdidas materiales en la industria a nivel mundial.

Coste por incendio

En España, según el último informe Estamos Seguros de UNESPA, los incendios industriales generan un coste medio de 7.016 euros por incidente. Un dato que según Tecnifuego, refleja la relevancia económica de estos siniestros y su potencial para afectar la continuidad de la actividad y provocar consecuencias medioambientales y laborales.

Prevención integral

“Los incendios en naves industriales como los de Castellón evidencian que el riesgo sigue presente y que la prevención debe abordarse de forma integral, combinando tecnología, mantenimiento y formación”, explica Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego.

Incendios más complejos

En los últimos años, el perfil del riesgo industrial ha cambiado. El aumento del comercio electrónico y la expansión del parque de naves logísticas, junto al crecimiento de plantas de reciclaje y la presencia de equipos con baterías de litio o paneles fotovoltaicos, han incrementado la complejidad de los incendios en este tipo de entornos. Algunos de estos fuegos pueden alcanzar gran virulencia y requerir recursos de extinción especializados, como ya se ha visto en recientes siniestros en España y Europa.

“Los incendios industriales no suelen ser los más mortales, pero sí los que generan mayores pérdidas económicas y medioambientales. Nada hay menos sostenible que un incendio”, subraya Tortosa.

Medidas para reforzar la seguridad industrial

La prevención eficaz frente a incendios industriales se apoya en cuatro pilares fundamentales, según Tecnifuego.

Instalación profesional y conforme a normativa. Cumplimiento estricto del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) y del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). Mantenimiento periódico y documentado, siguiendo las normas UNE 23580, que garantizan la fiabilidad de los equipos que, aunque inactivos durante largos periodos, deben funcionar sin margen de error en caso de emergencia.Inspecciones efectivas y mayor coordinación entre administraciones, servicios de bomberos y autoridades competentes, para verificar que las medidas implantadas son adecuadas al nivel de riesgo. Formación y cultura preventiva en todos los niveles de la empresa, con planes de autoprotección y procedimientos de actuación claros. A estos principios se suman nuevos avances tecnológicos como la digitalización de los sistemas de protección, que permite la supervisión continua de señales de detección, alarma y extinción. Esta innovación mejora la fiabilidad, rapidez y efectividad del mantenimiento, además de optimizar costes y eficiencia energética.

“Contar con sistemas inteligentes de detección y con empresas instaladoras y mantenedoras debidamente habilitadas es una garantía. La seguridad contra incendios no debe verse como un gasto, sino como una inversión en continuidad y sostenibilidad”, concluye el vicepresidente de Tecnifuego.

Sobre Tecnifuego

Tecnifuego es la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, que reúne y representa a todos los profesionales del sector en España, incluidos fabricantes, instaladores, mantenedores y empresas de servicios especializados en seguridad contra incendios. Su misión principal es promover la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente, al tiempo que impulsa el desarrollo económico, técnico y formativo del sector. Para ello, fomenta la investigación, difunde documentación técnica, sensibiliza sobre la importancia de la protección contra incendios y colabora con la Administración en la creación y mejora de legislación y normativas, contribuyendo a un marco regulatorio efectivo.

www.tecnifuego.org