José Bort, presidente de XarxaTec, se incorpora a la Junta Directiva de la CEV Castellón

El presidente de XarxaTec, la red de empresas tecnológicas de Castellón, José Bort, ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la CEV Castellón y vocal con voz y voto en el Comité Ejecutivo de la CEV. El nombramiento se ha hecho oficial durante la primera reunión de la nueva Junta Directiva de la CEV Castellón, encabezada por su nuevo presidente, Luis Martí, y con Carmelo Martínez, anterior presidente, como vicepresidente.

Este paso supone un hito importante para XarxaTec en su labor de fortalecer elecosistema tecnológico y empresarial de la provincia de Castellón. “Esta incorporación representa una gran oportunidad para XarxaTec, ya que nos permitirá tener una mayor visibilidad en otros sectores y facilitar posibles colaboraciones tanto en Castellón como a nivel autonómico”, ha señalado José Bort tras su nombramiento.

Con esta designación, XarxaTec refuerza su compromiso con el desarrollo empresarial y la innovación en la Comunitat Valenciana, contribuyendo de manera activa a los espacios de diálogo y cooperación que promueve la CEV entre los distintos sectores económicos.

La incorporación de XarxaTec a la Junta Directiva de al CEV llega en un momento de crecimiento para esta asociación. La entidad ha aumentado su presupuesto en un 63% y ha logrado un 20% más de asociados, consolidándose como la principal red colaborativa tecnológica de Castellón y confirmando la confianza del sector en su labor.