El miedo a JFV, el asesino de Castellón, crece en Andoain: ¡peligro asesino de 5 mujeres suelto!

Después de conocerse que Joaquín Ferrándiz Ventura, el asesino confeso de 5 mujeres en Castellón, estaba residiendo en Andoain y tiene una denuncia pendiente por acoso, ha crecido la preocupación e inquietud en la localidad guipuzcoana. No en vano, ha trascendido que en las últimas horas ha aparecido un cartel advirtiendo de la presencia del asesino en serie, liberado en 2023 tras cumplir 25 años de condena. El cartel, colocado cerca de la iglesia y del Ayuntamiento, sobre un plano de la localidad en Goizka Plaza, muestra una fotografía reciente del criminal, que en la actualidad tiene 60 años, y un mensaje rotundo: «¡¡Cuidado!! Violador y asesino de cinco mujeres suelto en Andoain. ¡Fuera de Andoain!», según ha informado Telecinco. El aviso, escrito en euskera y castellano, se ha difundido también en redes sociales.

Reacciones

Las reacciones a que JFV residía en la localidad no se han hecho esperar. Al principio, los vecinos desconocían quién era Joaquín Ferrándiz: «No sabíamos quién era, para nada. Ahora ya sí, te metes a mirar quién es y dices: ¿Quién tenemos aquí? Un asesino. Este pueblo es muy tranquilo, puedes escuchar peleas de la juventud, pero lo que es eso de asesinos, nunca lo habíamos visto por aquí», explicaba días antes Toñi, una vecina de Andoain, en El Programa de Ana Rosa, quien explicaba: «Tengo una nieta y a mí me da miedo que, sin saber qué cara tenía… ahora ya sí, porque tenemos una foto».

Su periplo tras la puesta en libertad

Ferrándiz fue condenado a 69 años de prisión por violar y asesinar a cinco mujeres entre 1995 y 1998 en la provincia de Castellón, aunque salió de la cárcel de Herrera de la Mancha tras cumplir los 25 años máximos que permitía la ley. A su salida, declaró que se marchaba «al extranjero para rehacer su vida», pero finalmente no cruzó la frontera francesa y se instaló primero en Irún, donde convivió con una mujer que posteriormente lo denunció por acoso. Tras aquella denuncia, que derivó en un expediente judicial por violencia de género, se mudó a Andoain, donde trabaja en una empresa del sector alimentario.

«El pueblo está muy asustado», comentaba una vecina en redes sociales. «Lo que he leído es que vive en Andoain desde 2024, ya he avisado a mis familiares», reflejaba otro comentario. La indignación y el temor se han extendido también a municipios cercanos. «Qué maravilla, voy a pasear muy tranquila por las calles de Irún», reconocía con ironía una vecina de Irún en redes sociales. Otros vecinos reclaman medidas de protección y vigilancia: «Esperemos que lleve al menos una pulsera con GPS».

Vigilancia

Aunque Ferrándiz no participó en ningún programa de rehabilitación de agresores sexuales durante su estancia en prisión, la Ertzaintza mantiene sobre él una vigilancia discreta. Su historial criminal y la reciente denuncia por acoso han bastado para encender todas las alertas en Andoain.