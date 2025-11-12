Nueva agresión a tres funcionarios en la cárcel de Castellón

Tres funcionarios del Centro Penitenciario de Castellón I han resultado agredidos este miércoles por la mañana, según han denunciado fuentes de Acaip-UGT, que han criticado la falta de medios para hacer frente al incremento de la violencia carcelaria.

Fuerte puñetazo en la mandíbula

Los hechos se produjeron en el transcurso de un curso formativo que se celebraba en la enfermería del centro penitenciario castellonense sobre nuevas adicciones. El programa iba dirigido a internos del módulo de respeto. Uno de estos penados manifestó su deseo de abandonar el curso, aunque el funcionario del departamento le explicó que no podía hacerlo sin autorización. En ese momento, el interno reaccionó violentamente, propinando un fuerte puñetazo en la mandíbula al funcionario.

Agrede a dos funcionarios más

Ante la agresión, otros funcionarios presentes intervinieron para inmovilizar al interno. Este se resistió de forma violenta aunque fue finalmente controlado y trasladado a la celda de observación de enfermería. Una vez atendido por el médico, fue conducido al departamento de aislamiento, con la orden del jefe de servicios de no aplicar la medida reglamentaria de sujeción. No obstante, el interno volvió a mostrar una actitud agresiva y, al no ir esposado, agrede a otros dos funcionarios más, según fuentes sindicales. En este caso concreto, el interno se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos, un factor que indican está presente en un alto porcentaje de las agresiones registradas en los últimos meses.

No son hechos aislados

Lamentablemente, los incidentes violentos en las cárceles de la provincia no son un hecho aislado. Así, en agosto dos funcionarios resultaron heridos tras la agresión de un interno en el módulo de aislamiento en la cárcel de Albocàsser. El reo, con patologías mentales, agredió a los funcionarios cuando estos registraban su celda en busca de objetos prohibidos. Ese mismo mes, un interno de la prisión de Castellón «presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes, entró en un estado de agitación extrema y alucinaciones, destrozando el mobiliario de su celda». Se trata de un interno fornido, «con una fuerza descomunal y sin colaboración por su parte». Asimismo, durante la espera de la ambulancia, «el interno sufrió una parada cardiorrespiratoria».

Más medios

Desde Acaip señalan que este nuevo episodio de violencia vuelve a poner de manifiesto el grave problema de conflictividad creciente en las prisiones españolas, y denuncian falta de medios, escasez de personal médico —con un déficit superior al 70% en España—. También critican la permisividad impulsada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Además, urgen a paliar el déficit de personal médico de manera que este tipo de presos que consumen psicofármacos tengan una atención adecuada y evitar comportamientos violentos

Peticiones

Los afectados reclaman la revisión de los protocolos de actuación frente a internos agresivos, el refuerzo de las plantillas médicas y la actualización de las relaciones de puesto de trabajo para ajustar las plantillas a las tipología de presos, junto al reconocimiento efectivo del personal penitenciario como agente de autoridad.