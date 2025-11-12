PortCastelló acoge este sábado la salida de la I Vuelta al Mundo Vertical a vela. A las 13 horas del mediodía la castellonense, Paula Gonzalvo (Allende los Mares) y Pedro Jiménez (Alegría Marineros), se embarcarán en el velero ‘Alegría Marineros’ para protagonizar un hecho sin precedentes. Darán el pistoletazo de salida a un acontecimiento histórico que tendrá como protagonista al puerto de Castellón y al Meridiano de Greenwich que pasa por nuestra ciudad.

La Ruta: 35.000 millas en 12 meses

La primera vuelta al mundo vertical representa una vuelta al mundo sin precedentes. Es la primera circunnavegación de la historia siguiendo el meridiano 0 hasta el 180, cruzando ambos círculos polares y navegando por los cinco océanos del planeta.

Esta expedición única por su ruta lo es, también, por sus características. Y es que combina exploración extrema, investigación científica de vanguardia, compromiso con la sostenibilidad y promoción de la igualdad de género en el deporte náutico.

El velero: ‘Alegría Marineros’

Es una embarcación de aluminio de 21 metros de eslora que ha sido especialmente reforzada para poder navegar entre el hielo de los círculos polares. Se trata de una embarcación diseñada específicamente para soportar las condiciones más extremas del planeta, cuenta con redundancia en todos los sistemas críticos:2 pilotos automáticos, 2 rádares, múltiples sistemas GPS, triple comunicación satelital, sistemas de energía y achique por duplicado, etc.

PortCastelló: en el epicentro de un hecho histórico

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, que ha participado esta mañana en la rueda de prensa del evento que ha tenido lugar en el Real Club Náutico, ha asegurado que “el sábado va a ser un día para la historia de Castellón y yo agradezco este espíritu de patriotismo de la terreta que se va a escribir en este puerto”. “Entre todos ponemos el foco en el puerto de Castellón y hacemos más grande nuestra ciudad y nuestra provincia”, ha aseverado Ibáñez

“Hoy empezamos a escribir una nueva página en la historia del puerto de Castellón”. “Ser epicentro de este hecho histórico es algo inédito para nosotros y nos convierte en foco de todas las miradas. No todos los días se escriben este tipo de páginas y menos en un puerto como el nuestro”, ha afirmado Ibáñez

Por su parte, la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, que ha sido la encargada de cerrar la rueda de prensa, ha subrayado que “es todo un honor y un orgullo que el Grao de Castellón sea el punto de partida de esta gran travesía. Una expedición histórica que nos sitúa en el mapa de las propuestas náuticas”. “Iniciativas únicas como esta, pensadas además para el disfrute en familia son una fantástica razón para descubrir todo lo que el Grao ofrece. Como las propuestas gastronómicas o nuestro comercio local”, ha afirmado.

Giner ha agradecido a la organización “haber elegido este fantástico puerto del Mediterráneo para centrar en él todas las miradas el próximo sábado”, al tiempo que ha destacado que “de la mano de la Autoridad Portuaria seguimos impulsando nuevas propuestas que contribuyen a desestacionalizar el turismo, para que Castellón no sea solo una escala, sino un destino los 365 días del año”.

Asimismo, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castellón, Arantxa Miralles, ha destacado que “la expedición La Vuelta Vertical supone una oportunidad excepcional para situar a Castellón en el mapa internacional, vinculando nuestro nombre a un proyecto de alcance global. Que esta travesía parta desde nuestro puerto es un motivo de orgullo y una muestra del potencial de Castellón como destino náutico, innovador y comprometido con el mar y con su entorno”.

En la rueda de prensa ha participado también, además de los dos capitanes que han ofrecido detalles de la expedición, el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, y un representante del Club Náutico, Alberto Muñoz, que ha avanzado que para este sábado han convocado a barcos para que a los tripulantes en la salida.

Asimismo, destacar también que se han organizado actividades para amenizar la jornada con la colaboración de la Asociación de Modelismo de Castellón que participará con maquetas de barcos.

Navegación y ciencia, contadas en riguroso directo

La expedición Vuelta Vertical es pionera y novedosa por muchos motivos. Y es que Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez no solamente van a dedicarse a largas guardias al timón, enfrentando olas que podrán superar los 10 metros de altura, peligrosos icebergs o vientos huracanados. Su periplo combina la aventura con la ciencia, puesto que servirá también para recoger muestras de la biodiversidad marina, analizar la presencia de microplásticos en aguas polares o registrar diversos parámetros de los cinco océanos de nuestro planeta.

Por este motivo, Vuelta Vertical ha conseguido el respaldo de instituciones académicas de gran prestigio, como la Universidad de Alicante, el Instituto Multidisciplinar Ramón Margalef, UCN, Década de los Océanos de la ONU o True World.

Navegación en streaming

Toda la navegación será retransmitida 24 horas al día, y siete días a la semana, en directo a través de Internet. El público podrá vivir la experiencia de las guardias en solitario de seis horas, y las maniobras ante las tormentas y los icebergs, como si se encontrase a bordo del Alegría Marineros.

Dos capitanes experimentados

Paula Gonzalvo, conocida por su iniciativa Allende los Mares, es una capitana con más de 65.000 millas navegadas, que ha dedicado también parte de sus esfuerzos a la comunicación y la navegación. Pedro Jiménez, por su parte, es el impulsor de la asociación deportiva Alegría Marineros, y cuenta con una experiencia superior a las 200.000 millas navegadas que incluyen travesías polares. Ambos serán los encargados de llevar a buen puerto al Alegría Marineros.

Solo tendrán cinco escalas técnicas en su navegación a lo largo de 12 meses, día y noche, con largas guardias en solitario en cubierta. Una aventura por sí misma, que tiene además ese importante trasfondo científico y de divulgación en favor de la conservación del planeta. Y, todo ello, retransmitido en directo. Vuelta Vertical es una expedición pionera que tiene todos los ingredientes para convertirse en algo histórico. Por eso se están aprovechando estos últimos días en tierra, antes de hacerse a la mar, para explicar en público los detalles de esta gran iniciativa.