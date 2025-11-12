Reciplasa presenta dos proyectos innovadores para la gestión de residuos

Reciplasa, la empresa pública de tratamiento de residuos del consorcio de municipios de la Plana de Castellón, ha reafirmado en Ecofira 2025, la feria internacional de soluciones medioambientales celebrada en València, su compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación como pilares fundamentales para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos urbanos.

Proyectos centrados en bioplásticos y compostabilidad

La compañía participa actualmente en dos proyectos de investigación punteros, centrados en la valorización de residuos bioplásticos y en el desarrollo de nuevos estándares de compostabilidad y etiquetado para plásticos biodegradables: Comboost y Compolabel.

El primero de ellos, Comboost, iniciado en 2023 y con finalización prevista en 2025, busca mejorar la biodegradación de los bioplásticos en los procesos reales de compostaje. En colaboración con entidades como la Universitat Jaume I (UJI), Aimplas y Cebimat, el proyecto investiga nuevos procesos microbiológicos que permitan obtener compost de calidad sin residuos plásticos, contribuyendo así a una economía circular más eficiente.

Nuevo estándar europeo de compostabilidad

Por su parte, Compolabel, recientemente aprobado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace+i) dentro del programa Proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV), ha sido subvencionado con 7.911,77 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este nuevo proyecto, con sede en Onda (Castellón), se centrará en el desarrollo de un nuevo estándar de compostabilidad y etiquetado para plásticos biodegradables, basado en condiciones reales de compostaje industrial.

Castellón, referente en innovación medioambiental

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, destacó en Ecofira que “la investigación es la clave para mejorar la gestión de los residuos y garantizar que nuestras plantas puedan adaptarse a los nuevos materiales del mercado. Con estos proyectos, Reciplasa contribuye a posicionar a Castellón como un referente en innovación medioambiental.”

Toledo subrayó además que “Compolabel y Comboost son ejemplos de colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos que comparten un mismo objetivo: lograr un modelo de gestión más sostenible y alineado con los objetivos europeos de economía circular.”

Apuesta por la ciencia aplicada y la sostenibilidad

Ambos proyectos refuerzan la estrategia de Reciplasa de apostar por la ciencia aplicada y la cooperación institucional para reducir el impacto ambiental de los residuos. Gracias a la investigación y la innovación tecnológica, la empresa pública busca avanzar hacia un modelo de tratamiento más eficiente, transparente y comprometido con el territorio.

“Reciplasa seguirá participando en iniciativas de I+D+i que contribuyan a la reducción de residuos, al aprovechamiento de los recursos y a la mejora de la calidad del compost producido en nuestras instalaciones. La innovación no es una opción, es una necesidad para el futuro del planeta.”, concluyó Toledo.