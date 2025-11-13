Un 30% de los médicos extranjeros de Castellón trabaja en la privada

El 48% de los médicos extranjeros de Castellón trabaja en la pública, un 29% en la privada y casi el 14% está sin empleo. En la actualidad, la provincia cuenta con 262 médicos extranjeros (de un total de 3.176 colegiados). Tan solo una minoría (18) compaginan actividad en ambos sectores, público y privado.

La provincia cuenta con colegiados de 38 nacionalidades distintas, incluida la española, aunque destacan cinco países como los principales de procedencia. Así, Colombia es el país con más doctores (45), seguido de Cuba e Italia (33 cada uno), además de Venezuela (28) y Rumanía (27).

A juicio de Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM, la presencia de facultativos extranjeros se da en ambos sectores y cada vez hay más de una forma progresiva y creciente. "El motivo probablemente sea multifactorial tanto porque hay déficit, porque los médicos de aquí se marchan a otros sitios como porque las condiciones que se les ofrecen aquí son mejores que los que tienen en sus lugares de origen".

Además de los movimientos migratorios entre países, se producen migraciones entre provincias. Según el último informe de la Organización Médica Colegial ha analizado en su último informe, Baleares es la provincia que, en números absolutos, recibe más facultativos procedentes de Colegios Oficiales distintos al suyo, ya que una tercera parte de los médicos activos que ejercen su profesión allí procede de otros Colegios (1.696). En cambio Castelló solo suma 138 colegiados de otras provincias, situándose entre las 10 provincias con menor proporción (5,3%). Según dicho informe de los más de 3.100 médicos que hay en la provincia 2.742 están en activo. Además, Castellón se sitúa entre las provincias con más tasa de feminización 55,4%, que se eleva al 60,5% si solo se tienen en cuenta los médicos activos.

Además, uno de cada cuatro médicos de Castellón (24,6%) se jubilará en diez años una proporción baja si se la compara con otras provincias que alcanzan el 44% como Soria o Teruel (37,4%). La media española se sitúa en el 24,6%. La menor se da en Madrid (21,1%)-